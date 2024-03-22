Позбавляються сну і більше зляться: розкрито вплив менструального циклу на жінок

Нове дослідження вчених звернуло увагу на тісний зв'язок між змінами в менструальному циклі та зниженням якості сну й емоційними спалахами у жінок.

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Нещодавнє дослідження дало змогу вченим по-новому поглянути на те, як сон і настрій жінок можуть бути пов'язані з їхнім менструальним циклом. Дослідники вивчили, як гормональні зміни протягом менструального циклу можуть суттєво впливати на якість сну та емоційний стан жінок, зокрема на гнів, і відкрили нові сторони цього взаємозв'язку, про які раніше навіть не підозрювали, пише News Medical.

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У дослідженні, під керівництвом докторки Джессіки Меерс, взяла участь 51 жінка віком від 18 до 35 років, які не приймали гормональних протизаплідних засобів і мали регулярний менструальний цикл. Учасниці вели щоденні записи про свій сон і почуття, а також носили спеціальний годинник, який стежив за їхнім сном протягом двох місяців. Результати показали чітку закономірність: у міру наближення і початку менструації у жінок погіршувався сон, збільшувався час неспання вночі та знижувалася загальна якість сну. У цей час посилювалося почуття гніву, а позитивні емоції, такі як щастя і спокій, відходили на другий план.

Такий зв'язок між сном, настроєм і менструальним циклом дає змогу припустити, що жінки можуть бути більш схильні до порушень сну і змін настрою через гормональні коливання, йдеться в дослідженні. Вчені наголосили на важливості врахування цих гормональних зрушень під час вирішення проблем сну та емоційного стану жінок лікарями. Дослідження вказує на можливість розроблення спеціальних заходів і лікування, спрямованих на поліпшення цих факторів, з урахуванням унікального впливу менструального циклу.

Хоча в дослідженні представлені переконливі дані, вчені визнали деякі його обмеження, зокрема потенційний вплив пандемії COVID-19 на емоції та режим сну учасниць. Незважаючи на ці проблеми, дослідження пропонує важливі ідеї в галузі жіночого здоров'я, наголошуючи на необхідності більш тонкого підходу до лікування подібних розладів з урахуванням ролі менструального циклу.

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