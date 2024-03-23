Евкаліптовим лісам Тасманії загрожує знищення: вони очищають наше повітря від вуглекислого газу

Неймовірно важливі ліси в Тасманії перебувають на межі зміни та знищення через глобальне потепління. Місця, що очищають наше повітря від вуглекислого газу, можуть перетворитися на його головне джерело.

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Евкаліптові ліси Тасманії є рекордсменами з видалення вуглекислого газу з нашого повітря. Це дуже важливо, оскільки допомагає сповільнити наступаючу зміну клімату. Однак коли спека посилюється, ці ліси зазнають серйозних труднощів. Замість того щоб поглинати вуглець, вони починають його виділяти, особливо під час сильної спеки. Це не дуже хороша новина з огляду на те, що зміна клімату веде до підвищення температури, загрожуючи здатності цих лісів накопичувати вуглець і навіть призводячи до масової загибелі дерев, якщо там стане занадто спекотно, пише The Conversation.

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Ці ліси не просто забирають у себе шкідливий для нас вуглець — вони є наріжним каменем екології та економіки Тасманії. Вони входять до числа об'єктів ЮНЕСКО, мають життєво важливе значення для досягнення мети штату зі скорочення викидів в атмосферу до нуля, вже понад сто років постачають першокласну деревину, а також є прихистком для унікальної дикої природи і туризму. Можна довго описувати їхні переваги, але досить просто сказати, що вони великі, красиві та корисні. Але в міру потепління на нашій планеті ці ліси стикаються з переломним моментом, коли вони можуть кардинально змінитися, що вплине на все — від біорізноманіття до місцевої економіки, каже Тім Вордлоу, науковий співробітник Університету Тасманії.

І тут на допомогу приходить наука, пропонуючи своєрідний маяк надії на порятунок цих унікальних лісів. Розуміючи специфіку того, чому ці ліси такі вразливі до спеки, і вивчаючи способи допомогти їм адаптуватися, дослідники вивчають такі рішення, як селекція і посадка насіння евкаліпта, яке більш терпиме до більш теплого клімату. Вони прагнуть м'яко підштовхнути природу в потрібному напрямку, щоб допомогти цим лісам протистояти зміні клімату. Такі зусилля можуть забезпечити виживання цих легендарних скупчень дерев, нехай і в дещо іншій формі, для майбутніх поколінь, ідеться в новій доповіді, представленій Вордлоу.

Ставки високі, і час минає, каже вчений. Йдеться про підготовку до неминучих кліматичних наслідків і одночасну боротьбу за скорочення викидів парникових газів. Непросте завдання полягає в тому, щоб не просто врятувати ці ліси, а й забезпечити їхнє подальше процвітання і захист у більш теплому світі.

Раніше Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть винести.

Також Фокус писав про три тижні, що стали найспекотнішими в історії Землі. Дослідники вважають, що глобальна хвиля спеки, яка обрушилася на планету в липні 2023-го, стала найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень.