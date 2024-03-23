Эвкалиптовым лесам Тасмании грозит уничтожение: они очищают наш воздух от углекислого газа

Невероятно важные леса в Тасмании находятся на грани изменения и уничтожения из-за глобального потепления. Очищающие наш воздух от углекислого газа места могут превратиться в его главный источник.

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Эвкалиптовые леса Тасмании являются рекордсменами по удалению углекислого газа из нашего воздуха. Это очень важно, поскольку помогает замедлить наступающее изменение климата. Однако когда жара усиливается, эти леса испытывают серьезные трудности. Вместо того чтобы поглощать углерод, они начинают его выделять, особенно во время сильной жары. Это не очень хорошая новость, учитывая, что изменение климата ведет к повышению температуры, угрожая способности этих лесов накапливать углерод и даже приводя к массовой гибели деревьев, если там станет слишком жарко, пишет The Conversation.

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Эти леса не просто забирают в себя вредный для нас углерод — они являются краеугольным камнем экологии и экономики Тасмании. Они входят в число объектов ЮНЕСКО, имеют жизненно важное значение для достижения цели штата по сокращению выбросов в атмосферу до нуля, уже более ста лет поставляют первоклассную древесину, а также являются прибежищем для уникальной дикой природы и туризма. Можно долго описывать их преимущества, но достаточно просто сказать, что они большие, красивые и полезные. Но по мере потепления на нашей планете эти леса сталкиваются с переломным моментом, когда они могут кардинально измениться, что повлияет на все — от биоразнообразия до местной экономики, говорит Тим Уордлоу, научный сотрудник Университета Тасмании.

И здесь на помощь приходит наука, предлагая своеобразный маяк надежды на спасение этих уникальных лесов. Понимая специфику того, почему эти леса так уязвимы к жаре, и изучая способы помочь им адаптироваться, исследователи изучают такие решения, как селекция и посадка семян эвкалипта, которые более терпимы к более теплому климату. Они стремятся мягко подтолкнуть природу в нужном направлении, чтобы помочь этим лесам противостоять изменению климата. Такие усилия могут обеспечить выживание этих легендарных скоплений деревьев, пусть и в несколько иной форме, для будущих поколений, говорится в новом докладе, представленным Уордлоу.

Ставки высоки, и время идет, говорит ученый. Речь идет о подготовке к неизбежным климатическим последствиям и одновременной борьбе за сокращение выбросов парниковых газов. Непростая задача состоит в том, чтобы не просто спасти эти леса, но и обеспечить их дальнейшее процветание и защиту в более теплом мире.

Ранее Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5°C, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Также Фокус писал о трех неделях, ставших самыми жаркими в истории Земли. Исследователи считают, что глобальная волна жары, которая обрушилась на планету в июле 2023-го, стала самым жарких трехнедельным периодом за всю историю наблюдений.