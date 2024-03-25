Уникнути сивини: учені розповіли як відтермінувати появу сивого волосся

Сиве волосся застає мільйони людей зненацька, з'являючись набагато раніше, ніж цього можна очікувати. Хоча існує безліч фарб, що приховують їх, вчені назвали прості способи відстрочити цей природний процес.

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Виявлення першої сивої волосини — не найприємніший момент для багатьох із нас, адже це розцінюється, як сигнал про наближення старості, яку ми не всі готові прийняти. Однак цього процесу можна уникнути. Дослідження показали, що, хоча генетика відіграє велику роль у визначенні того, коли ми почнемо сивіти, є кроки, які ми можемо зробити, щоб потенційно відтермінувати цей природний процес, пише Daily Mail.

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Боротьба зі стресом, захист волосся від ультрафіолетових променів і навіть перевірка на наявність різних захворювань можуть уповільнити посивіння. А тим, хто любить повечеряти стейком або печінкою, вчені несуть додаткові хороші новини: у червоному м'ясі виявлено поживні речовини, які допомагають зберегти колір волосся. А ось для веганів це може виявитися не дуже приємною новиною: в їхньому раціоні бракує цих поживних речовин, що захищають волосся, що може, навпаки, прискорити появу сивого волосся.

Сивину часто неправильно інтерпретують. Йдеться не про те, що волосся просто стає білим, а про втрату пігменту, меланіну, через зниження функції меланоцитів — клітин, що відповідають за колір нашого волосся. У результаті волосся здається сірим через світло, що відбивається від нього. Незважаючи на цей природний перехід, бажання зберегти свій первісний колір волосся призвело до буму в індустрії фарб, і люди щорічно витрачають мільйони, щоб приховати свою сивину. Однак прагнення зберегти колір волосся виходить за рамки косметики: наявність або відсутність у нього сивого волосся може впливати навіть на сприйняття віку і компетентності людини.

Вибір способу життя відіграє важливу роль у збереженні кольору волосся. Відмова від паління і надмірного перебування на сонці — ключові чинники, оскільки і те, і інше може прискорити процес посивіння через окислювальний стрес, що пошкоджує клітини, які виробляють меланін, кажуть дослідження. Крім того, особливо для тих, хто дотримується веганського способу життя, важливо дотримуватися дієти, багатої на вітамін B12, який необхідний для регенерації клітин. Ще одним важливим фактором є зняття стресу: хронічний стрес може зруйнувати наш організм, зокрема вплинути на колір волосся, оскільки він впливає на пріоритетний розподіл поживних речовин, відсуваючи на другий план такі несуттєві функції, як вироблення меланіну.

Сивина — це не тільки генетика і неминуче старіння, а й те, як наші повсякденні звички і навколишнє середовище впливають на наше загальне здоров'я, зокрема й на стан волосся. Такі прості кроки, як дотримання повноцінного харчування, боротьба зі стресом, захист від несприятливих факторів довкілля та правильне вживання біологічно активних добавок, можуть сприяти зміцненню здоров'я нашого волосся. Крім того, прийняття сивого волосся — це чудове визнання природного старіння і краси, хоча навіть усвідомлення того, що ми можемо вплинути на терміни його появи, дає нам серйозні психологічні переваги.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили способи позбавлення від сивини. Нове дослідження вчених вивчало складну тему реагування нашого волосся на стрес, а також методи його відновлення після важких життєвих ситуацій.

Також Фокус писав про те, що ШІ виявив речовини, які потенційно перешкоджають старінню. Дослідники за допомогою комп'ютерного методу, а саме моделі машинного навчання, виявили три природні речовини, які потенційно можуть боротися з процесом старіння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.