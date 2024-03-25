Завжди під рукою: корисні властивості кориці, мускатного горіха та гвоздики

Прості спеції та кулінарні добавки, що знаходяться у відкритому доступі, насправді є рекордсменами за корисними властивостями, здатними з легкістю зміцнити наш організм.

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Коли повітря наповнюється ароматом кориці, мускатного горіха та гвоздики, це часто є ознакою того, що настав святковий сезон. Ці спеції, що викликають у пам'яті приємні запахи з кухні та святкові частування, служать не тільки для того, щоб зробити їжу смачнішою. У таких країнах, як Азія, вони століттями використовувалися як ліки. Тепер сучасна наука з'ясовує, наскільки потужними є ці спеції, і припускає, що за своїм впливом на здоров'я вони перевершують навіть деякі сучасні ліки. Вчені пропонують нам поглянути у світ, де межа між їжею і медициною стирається до невпізнання, пише Good News Network.

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Нещодавні дослідження дали змогу вченим розглянути ці спеції під мікроскопом, зокрема, на предмет їхніх нутрицевтичних властивостей. Цим терміном позначають продукти, які настільки багаті на поживні речовини, що їх можна вважати ліками. Учені виявили, що кориця, мускатний горіх і гвоздика містять речовини, здатні протистояти шкідливим бактеріям, запаленням, вірусам і грибкам. Уся справа в антиоксидантах — героях клітинного світу, які захищають наш організм від ушкоджень, що призводять до старіння і хвороб, йдеться в одному з досліджень. Ці спеції особливо гарні в цій роботі, а гвоздика, наприклад, є одним з найпотужніших антиоксидантів, що набагато перевершує багато фруктів і овочів, які ми зазвичай асоціюємо з користю для здоров'я.

Так, мелена гвоздика не тільки приємно пахне, а й є чемпіоном-важковаговиком на арені антиоксидантів. Її здатність боротися з окислювальним стресом, ключовим фактором старіння і хвороб, практично не має аналогів у світі продуктів харчування. Але користь цих спецій не обмежується тільки боротьбою з вільними радикалами. Вони пов'язані з цілою низкою переваг для здоров'я, від зменшення запалення і боротьби з деякими бактеріями до потенційної допомоги в лікуванні таких захворювань, як діабет, рак і хвороби серця. Це не просто безпідставні твердження: численні дослідження підтверджують корисність цих спецій для здоров'я.

Таким чином, додавання кориці до чаю чи мускатного горіха до ранкової вівсянки може не лише потішити ваші смакові рецептори, а й стати простим і природним способом зміцнити здоров'я. І хоча не всім подобається ідея готувати з купою різних спецій, широка популярність саме цих її представників означає, що вони легко доступні всім, хто хоче зробити свій раціон трішки здоровішим. Тож наступного разу, коли ви насолоджуватиметеся шматочком гарбузового пирога або чашкою сидру зі спеціями, пам'ятайте: ви не просто балуєте себе сезонними ласощами. Ви також даєте своєму організму заряд бадьорості та здоров'я, використовуючи деякі з найпотужніших природних сполук.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.