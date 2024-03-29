Ховається вже понад 70 років: вчені намагаються відшукати рідкісного плодового голуба (фото)

Незвичайний птах уже давно змушує вчених ламати голови про його походження, дієту, поведінку і місце проживання, але вони не втрачають надію знайти нових представників цього виду.

Related video

Негроський плодовий голуб — птах, відомий тільки за єдиним екземпляром, зібраним 1953 року на Філіппінах, залишався загадкою для науки протягом десятиліть. Команда з Єльського університету підтвердила його унікальний статус за допомогою генетичного аналізу, виявивши, що він є окремим видом у своєму роді. Це дослідження відкриває нові можливості для пошуку птаха в дикій природі, використовуючи досягнення в галузі секвенування ДНК для визначення потенційних місць проживання на основі історичного ареалу птаха, пише Mongabay.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Робота вчених являла собою поєднання детективної роботи в галузі генетики і ретельного пошуку в лісах Негроса і прилеглих островів, метою якого було заповнення прогалин у нашому розумінні цього невловимого птаха. Єдиний відомий зразок негроського плодового голуба був зібраний філіппінським орнітологом Діоскоро С. Рабором. Відтоді, незважаючи на різні спроби, ніхто не зміг виявити цей вид знову, що змусило деяких припустити його вимирання або навіть поставити під сумнів його класифікацію як окремого виду. Секретність голуба посилюється відсутністю відомостей про його звички, раціон і навіть про зовнішній вигляд самців. Проте ДНК голуба розповідає про унікальну лінію, що розходиться мільйони років тому з його найближчими родичами, що дає змогу припустити, що колись його ареал проживання був набагато ширшим, ніж острів, на якому його бачили востаннє.

Види з черевного, бічного і спинного боків єдиного екземпляра негроського плодового голуба, зібраного на Філіппінах 1953 року Фото: J.A. Nash, et al.

Дослідники під керівництвом Джона Неша використовували сучасні генетичні методи для аналізу ДНК голуба, порівнюючи його з іншими видами, щоб підтвердити його унікальне місце на дереві життя. Вони використовували статистичні моделі, щоб припустити, де цей птах, якого не бачили вже понад 70 років і який вважається таким, що перебуває під загрозою зникнення, може ще вижити. Їхнє дослідження вказало на деякі ліси в Негросі та Панаї як на перспективні місця для повторного виявлення, керуючись як історичними даними, так і мінливими ландшафтами минулого.

Пошуки негроського плодового голуба тепер виходять за межі лабораторій і переходять у дику природу. Фахівці з охорони природи досліджують гори та ліси, де цей птах ще може літати, не будучи поміченим. Поєднання постійних польових досліджень, сучасних технологій, таких як аудіореєстратори, і моніторингу ДНК довкілля відкриває нову главу в пошуках цього прихованого від погляду науки виду. Це не просто заповнення порожнього місця в музейній експозиції, а збереження і вивчення частини світового біорізноманіття. Поки пошуки тривають, залишається надія, що негроський плодовий голуб — птах, оповитий таємницею, знову стане частиною відомого нам світу природи.

Раніше Фокус писав про те, як вченим вдалося зафіксувати момент формування молотоподібної голови у вимираючого виду акул. Вчені змогли задокументувати момент формування молота у молотоголової акули, скориставшись, можливо, останньою можливістю вивчити цей вид краще.

Також Фокус писав про те, що ймовірність вимирання людства в цьому столітті дорівнює 1 до 6 і про те, що це для нас означає. Дослідники розповіли, як розуміти прогноз про те, що людство може загинути вже до 2100 року.