Збій, що призводить до ожиріння: учені розповіли, як регулювати рівень лептину

Ожиріння є серйозною проблемою, яка може перейти в розряд смертельних без своєчасного втручання. Вчені вказали на ключовий елемент його розвитку, яким можна керувати і убезпечити себе.

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Лептин, який часто називають "гормоном ситості", відіграє найважливішу роль у регулюванні апетиту і відкладенні жиру. Він сигналізує мозку про те, що ми ситі, допомагаючи контролювати вагу. Він виробляється здебільшого жировими клітинами і, меншою мірою, шлунком. Його завдання — контролювати кількість з'їденого і процес відкладення жиру в організмі. Лептин також відіграє роль у роботі імунітету, здоров'ї кісток і репродуктивній функції, причому у жінок його рівень зазвичай вищий, ніж у чоловіків, через відмінності в розподілі жиру в організмі. Однак існує небезпечний збій в організмі, який може порушити його роботу, пише WECB.

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Взаємозв'язок між лептином і контролем ваги дуже складний, особливо коли йдеться про ожиріння. В ідеалі лептин повідомляє мозку про жирові запаси організму, знижуючи відчуття голоду після їжі. Однак при ожирінні ця система часто дає збій через лептинорезистентність, подібну до інсулінорезистентності при діабеті. Це означає, що, незважаючи на високий рівень лептину, мозок не реагує на його сигнали, що призводить до збільшення споживання їжі та зниження витрат енергії. Це створює підступний замкнутий цикл набору ваги та лептинорезистентності.

Боротьба з лептиновою резистентністю охоплює не тільки приймання добавок, а й підвищення чутливості організму до лептину завдяки змінам способу життя, кажуть дослідження, проведені співробітницею кафедри фізіології та патології, школи стоматології Державного університету Сан-Паулу, Бразилія, Гілмарою Гомеш де Ассіс. Дієта з високим вмістом клітковини, гідратації, пісних білків і корисних жирів може підвищити чутливість до лептину. Повільне приймання їжі теж допомагає, даючи змогу мозку розпізнати його сигнали краще. Крім того, хороший сон і боротьба зі стресом мають вирішальне значення для підтримання збалансованого рівня лептину, що впливає на відчуття голоду й апетит.

Крім контролю ваги, роль лептину поширюється на розвиток різних захворювань, включно з хворобами серця, діабетом другого типу і навіть хворобою Альцгеймера. Високий рівень лептину може підвищувати ризик серцевих захворювань і діабету у чоловіків, а низький рівень може бути пов'язаний з деменцією. Розуміння і управління його рівнем за допомогою збалансованого способу життя — дієти, фізичних вправ, сну і контролю над стресом, може зміцнити наше здоров'я в довгостроковій перспективі. Єдиного рішення для ефективного зниження ваги або постійного підтримання здоров'я не існує, але визнання і реагування на природні сигнали нашого організму за допомогою усвідомленого вибору — це крок до кращого безтурботного майбутнього.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.