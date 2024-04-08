Учені випадково зомбували мишей: вони перетворили їхні нейрони на "живих мерців"

Вивчаючи базові принципи нашого руху, вчені ненавмисно ввели в мозок мишам речовину, яка ізолювала їхні нейрони, змусивши їх безцільно проявляти подобу колишньої активності.

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Під час дослідження, присвяченого вивченню процесу навчання мишей, вчені раптово натрапили на так звані "зомбі-нейрони". Це нейрони, які технічно живі, киплять активним життям, але, як не дивно, перестали спілкуватися зі своїми сусідами. Ця незвичайна знахідка була зроблена групою дослідників з Португалії, які вивчали здібності до навчання мозочка — ділянки мозку, яка подібна до маестро нашого рухового апарату, точно направляючи нас під час виконання повсякденних фізичних завдань, пише ScienceAlert.

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У центрі пошуків учених опинилося вміння мозочка вловлювати сигнали з навколишнього середовища, допомагаючи нам ухилятися від перешкод або хапати предмети, не створюючи при цьому безладу. Він відмінно вчиться на помилках, щоб зробити наші рухи плавнішими і точнішими. Щоб з'ясувати, як відбувається це навчання, дослідники вдалися до методу оптогенетики, в якому для управління клітинами використовується світло, а мишам пропонуються навчальні вправи. Під час експерименту вони виявили, що активації певного набору входів у мозочок, відомих як "волокна, що лазять", було достатньо, щоб навчити мишей кліпати за умови лише візуальної підказки, без будь-якого світлового стимулу, що свідчило про ключову роль цих волокон у навчанні.

Однак на авторів дослідження чекала несподіванка, коли вони помітили, що деякі з цих нейронів перетворилися на так звані "нейрони-зомбі" після введення світлочутливого білка, який допомагав їм в експерименті. Ці нейрони були живі, вони проявляли активність, але їхні повідомлення не доходили до іншої частини мозку, що, по суті, відключало ланцюг навчання мишей. Ця ненавмисна зомбіфікація показала крихкий баланс і складний взаємозв'язок, необхідні нашому мозку для навчання, адаптації та навіть базового функціонування.

Це випадкове відкриття не тільки допомогло вченим зрозуміти процеси навчання в мозочку, а й показало ширші, універсальніші механізми навчання й адаптації в мозку, а також те, як просто він може порушитися, перетворившись на замкнуту оболонку. З огляду на дивовижну схожість між мозком миші і людини, ці відкриття цілком можуть бути застосовні і до нас. Зараз дослідники намагаються розгадати таємницю цих "зомбі-нейронів" і те, як цей феномен впливає на інші процеси навчання в мозочку, прокладаючи шлях до нових відкриттів і створення нових препаратів для лікування різних хвороб.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися генерувати нові нейрони в мозку за допомогою стовбурових клітин. Виявивши важливість клітинного метаболізму в нейрогенезі, дослідники змогли збільшити кількість нейронів у мозку дорослих і літніх мишей.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях вчених брали участь дев'ять добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку — в мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

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