Несподівана токсичність. У жіночих тампонах виявили важкі метали
Нещодавнє дослідження викликало серйозне занепокоєння з приводу безпеки тампонів — одного з найпоширеніших менструальних засобів у всьому світі.
Дослідження Каліфорнійського університету в Берклі виявило наявність у тампонах токсичних металів, таких як миш'як і свинець. Це дослідження стало першим випадком, коли вчені виміряли вміст важких металів у цих продуктах, пише Neoscope.
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Дженні А. Ширстон, докторант кафедри громадської охорони здоров'я Каліфорнійського університету в Берклі та провідний автор дослідження, заявила: "Викликає занепокоєння той факт, що ми виявили концентрацію всіх металів, на які ми проводили тестування". Аналіз, опублікований у журналі Environment International, проводився спільно з вченими з Колумбійського університету і включав вивчення 14 марок тампонів. Серед 16 різних виявлених хімічних речовин, включно з кадмієм, міддю, залізом, ртуттю і нікелем, дослідження показало, що жодна категорія тампонів не показала нижчий рівень вмісту всіх або більшості металів.
Результати показали, що в органічних тампонах концентрація свинцю була нижчою, ніж у неорганічних, але рівень миш'яку був вищим. Автори дослідження припускають, що ці метали могли потрапити в тампони різними шляхами, наприклад, унаслідок забруднення бавовни з джерел довкілля: повітря, вода і ґрунт, або внаслідок промислових процесів, коли хімічні речовини можуть бути додані як антибактеріальні засоби, відбілювачі або пігменти.Важливо
Ширстон наголосила на необхідності подальших досліджень, закликавши до проведення додаткових вивчень і поліпшення регулювання. "Я б хотіла закликати людей підтримувати більше досліджень і ставити більше запитань про це, щоб спробувати зробити аналіз менструальних товарів і менструації пріоритетними", — сказала вона в інтерв'ю. Наразі хімічні випробування тампонів не є обов'язковими згідно із законом ні в Сполучених Штатах, ні в Європі, і це прогалина, про яку йдеться в дослідженні.
Тим, хто занепокоєний цими результатами, вчені пропонують закликати виробників менструальної продукції до поліпшення маркування та прозорості. "Було б цікаво побачити, як громадськість закликає до цього", — додала Ширстон, виступаючи за підвищення стандартів безпеки.
Дослідження показали, що вплив важких металів, таких як свинець і миш'як, може мати серйозні наслідки для здоров'я, включно з репродуктивними проблемами і підвищеним ризиком розвитку раку. Зусилля з регулювання та моніторингу цих хімічних речовин у споживчих товарах, особливо тих, які використовуються в інтимних місцях, мають вирішальне значення для здоров'я населення".
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.
Раніше Фокус писав про те, що менструальні чаші кращі для використання порівняно з іншими засобами гігієни.