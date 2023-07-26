Поза конкуренцією: менструальні чаші є найкращим захистом організму під час місячних

Дивовижні переваги для здоров'я порівняно з іншими засобами особистої гігієни виявлено у менструальних чаш під час нового дослідження.

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Менструація, це складний період для багатьох дівчаток і жінок, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до гігієнічних засобів часто обмежений. Їхня відсутність може вплинути на здоров'я не найкращим чином. Однак під час недавнього дослідження було виявлено менструальний засіб, який не тільки допомагає знизити вплив менструації на повсякденне життя, а й володіє додатковими дивовижними перевагами для здоров'я, пише Medical News.

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Дослідники з Університету Іллінойсу в Чикаго виявили, що менструальні чаші — невеличкі дзвоноподібні пристрої з медичного силікону, що вставляються в піхву для збору менструальної крові, мають переваги не лише як практичний менструальний продукт. Так, дівчатка-підлітки, які під час дослідження використовували менструальні чаші, рідше хворіли на деякі вагінальні інфекції та мали здоровіший мікробіом піхви — спільноту корисних і шкідливих бактерій, що мешкають там.

Під час дослідження вчені спостерігали за 436 кенійськими школярками. Половині з них були видані менструальні чаші, а іншій половині — ні. Кожні півроку вони перевіряли дівчаток на бактеріальний вагіноз, а через 12 і 30 місяців — на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Також вивчали мікробіом піхви дівчаток.

Вагіноз — це стан, за якого порушується баланс нормальних бактерій у піхві, що часто призводить до таких симптомів, як виділення, свербіж і печіння. Якщо не лікувати це захворювання, то воно може підвищити ризик зараження ІПСШ, спричинити ускладнення під час вагітності або навіть призвести до запального захворювання органів малого таза.

Результати показали, що у дівчат, які використовують менструальні чаші, ймовірність розвитку бактеріального вагінозу була на 26% нижчою, а ймовірність наявності здорового мікробіома піхви — на 37% вищою. Хоча менструальні чаші, мабуть, не знижували безпосередньо ризик розвитку інфекцій, що передаються статевим шляхом, за умови врахування інших чинників, як-от вік і сексуальна активність, дослідники виявили зниження частоти ІПСШ серед дівчат, які використовують менструальні чаші.

Чому ж менструальні чаші можуть мати такі переваги? На думку Супрія Мехта, головного дослідника, менструальні чаші допомагають підтримувати здоровий мікробіом піхви під час менструації. Причина проста: на відміну від тампонів, які утримують кров і, можливо, бактерії в піхві, менструальна чаша збирає кров і запобігає утворенню багатого на залізо середовища, що може привертати бактерії, які спричиняють бактеріальний вагіноз. Вони також допомагають підтримувати в піхві кислотне середовище, яке менш сприятливе для розвитку інфекцій. На відміну від цього, гігієнічні прокладки, які носяться занадто довго або не очищаються належним чином, можуть переносити різні бактерії в піхву.

Незважаючи на те, що дослідження проводилося в Кенії, де потреба в ефективних менструальних засобах є критично важливою для комфортного та безпечного відвідування дівчатками школи, отримані результати можуть мати значення і для жінок у країнах із вищим рівнем доходів. Менструальні чаші можуть бути особливо корисними для вразливих груп населення, таких як бездомні.

У перспективі дослідники планують продовжити цю роботу, отримавши додаткове фінансування. Група також має намір вивчити потенційні переваги надання менструальних чаш працівникам секс-індустрії, які часто стикаються з проблемою вибору способу регулювання менструації під час роботи, підвищуючи ризики розвитку інфекцій і різних захворювань.

Це новаторське дослідження показує, що такі прості зміни, як тип використовуваних менструальних засобів, можуть мати далекосяжні довгострокові переваги для здоров'я жінок. Це нагадування про те, що, хоча менструація є невідворотним досвідом для жінок, правильно підібрані засоби можуть мати величезне значення для максимально комфортного і безпечного проходження цього періоду.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.