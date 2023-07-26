Вне конкуренции: менструальные чаши являются лучшей защитой организма при месячных

Удивительные преимущества для здоровья по сравнению с другими средствами личной гигиены выявлены у менструальных чаш в ходе нового исследования.

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Менструация, это сложный период для многих девочек и женщин, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где доступ к гигиеническим средствам часто ограничен. Их отсутствие может повлиять на здоровье не лучшим образом. Однако в ходе недавнего исследования, было обнаружено менструальное средство, которое не только помогает снизить влияние менструации на повседневную жизнь, но и обладает дополнительными удивительными преимуществами для здоровья, пишет Medical News.

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Исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили, что менструальные чаши — небольшие колоколообразные устройства из медицинского силикона, которые вставляются во влагалище для сбора менструальной крови, имеют преимущества не только как практичный менструальный продукт. Так, девочки-подростки, которые в ходе исследования использовали менструальные чаши, реже болели некоторыми вагинальными инфекциями и имели более здоровый микробиом влагалища — сообщество полезных и вредных бактерий, обитающих там.

В ходе исследования ученые наблюдали за 436 кенийскими школьницами. Половине из них были выданы менструальные чаши, а другой половине — нет. Каждые полгода они проверяли девочек на бактериальный вагиноз, а через 12 и 30 месяцев — на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Также изучался микробиом влагалища девочек.

Вагиноз — это состояние, при котором нарушается баланс нормальных бактерий во влагалище, что часто приводит к таким симптомам, как выделения, зуд и жжение. Если не лечить это заболевание, то оно может повысить риск заражения ИППП, вызвать осложнения во время беременности или даже привести к воспалительному заболеванию органов малого таза.

Результаты показали, что у девушек, использующих менструальные чаши, вероятность развития бактериального вагиноза была на 26% ниже, а вероятность наличия здорового микробиома влагалища — на 37% выше. Хотя менструальные чаши, по-видимому, не снижали напрямую риск развития инфекций, передающихся половым путем, при учете других факторов, таких как возраст и сексуальная активность, исследователи обнаружили снижение частоты ИППП среди девушек, использующих менструальные чаши.

Почему же менструальные чаши могут обладать такими преимуществами? По мнению Суприя Мехта, главного исследователя, менструальные чаши помогают поддерживать здоровый микробиом влагалища во время менструации. Причина проста: в отличие от тампонов, которые удерживают кровь и, возможно, бактерии во влагалище, менструальная чаша собирает кровь и предотвращает образование богатой железом среды, которая может привлекать бактерии, вызывающие бактериальный вагиноз. Они также помогают поддерживать во влагалище кислотную среду, которая менее благоприятна для развития инфекций. В отличие от этого, гигиенические прокладки, которые носятся слишком долго или не очищаются должным образом, могут переносить различные бактерии во влагалище.

Несмотря на то, что исследование проводилось в Кении, где потребность в эффективных менструальных средствах является критически важной для комфортного и безопасного посещения девочками школы, полученные результаты могут иметь значение и для женщин в странах с более высоким уровнем доходов. Менструальные чаши могут быть особенно полезны для уязвимых групп населения, таких как бездомные.

В перспективе исследователи планируют продолжить эту работу, получив дополнительное финансирование. Группа также намерена изучить потенциальные преимущества предоставления менструальных чаш работникам секс-индустрии, которые часто сталкиваются с проблемой выбора способа регулирования менструации во время работы, повышая риски развития инфекций и различных заболеваний.

Это новаторское исследование показывает, что такие простые изменения, как тип используемых менструальных средств, могут иметь далеко идущие долгосрочные преимущества для здоровья женщин. Это напоминание о том, что, хотя менструация является неотвратимым опытом для женщин, правильно подобранные средства могут иметь огромное значение для максимально комфортного и безопасного прохождения этого периода.

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