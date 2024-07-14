Неожиданная токсичность. В женских тампонах обнаружили тяжелые металлы

Недавнее исследование вызвало серьезную обеспокоенность по поводу безопасности тампонов — одного из самых распространенных менструальных средств во всем мире.

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Исследование Калифорнийского университета в Беркли выявило наличие в тампонах токсичных металлов, таких как мышьяк и свинец. Это исследование стало первым случаем, когда ученые измерили содержание тяжелых металлов в этих продуктах, пишет Neoscope.

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Дженни А. Ширстон, докторант кафедры общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли и ведущий автор исследования, заявила: "Вызывает беспокойство тот факт, что мы обнаружили концентрацию всех металлов, на которые мы проводили тестирование". Анализ, опубликованный в журнале Environment International, проводился совместно с учеными из Колумбийского университета и включал изучение 14 марок тампонов. Среди 16 различных обнаруженных химических веществ, включая кадмий, медь, железо, ртуть и никель, исследование показало, что ни одна категория тампонов не показала более низкий уровень содержания всех или большинства металлов.

Тампоны — одни из самых распространенных менструальных средств во всем мире Фото: Unsplash

Результаты показали, что в органических тампонах концентрация свинца была ниже, чем в неорганических, но уровень мышьяка был выше. Авторы исследования предполагают, что эти металлы могли попасть в тампоны различными путями, например, в результате загрязнения хлопка из источников окружающей среды: воздух, вода и почва, или в результате промышленных процессов, когда химические вещества могут быть добавлены в качестве антибактериальных средств, отбеливателей или пигментов.

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Ширстон подчеркнула необходимость дальнейших исследований, призвав к проведению дополнительных изучений и улучшению регулирования. "Я бы хотела призвать людей поддерживать больше исследований и задавать больше вопросов об этом, чтобы попытаться сделать анализ менструальных товаров и менструации приоритетными", — сказала она в интервью. В настоящее время химические испытания тампонов не являются обязательными по закону ни в Соединенных Штатах, ни в Европе, и это пробел, о котором говорится в исследовании.

Тем, кто обеспокоен этими результатами, ученые предлагают призвать производителей менструальной продукции к улучшению маркировки и прозрачности. "Было бы интересно увидеть, как общественность призывает к этому", — добавила Ширстон, выступая за повышение стандартов безопасности.

Исследования показали, что воздействие тяжелых металлов, таких как свинец и мышьяк, может иметь серьезные последствия для здоровья, включая репродуктивные проблемы и повышенный риск развития рака. Усилия по регулированию и мониторингу этих химических веществ в потребительских товарах, особенно тех, которые используются в интимных местах, имеют решающее значение для здоровья населения".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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