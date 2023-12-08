Найнебезпечніший предмет гардероба: чому важливо роззуватися в приміщенні

Наш одяг щодня піддається сотням зовнішніх чинників, не помітних оку, і часом стає джерелом різного роду ризиків для здоров'я. Вчені з'ясували, який із предметів нашого гардероба є найнебезпечнішим.

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Коли ми приймаємо гостей у себе вдома або самі є гостем у чиїйсь оселі, перше, що треба зробити, це залишити взуття біля дверей. Хоча це правило давно зміцнилося в головах багатьох людей, дехто з нас нехтує цим, наприклад, коли потрібно "всього на секунду" заскочити додому за забутими ключами. Знання, якими поділилися експерти, можуть вплинути на те, будете ви знімати взуття вдома завжди чи ні. Вони заявили, що наше взуття може принести в дім не тільки бруд, пише CNN.

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Вчені виявили, що близько 99 % взуття містить небажані бактерії, зокрема кишкову паличку, яка може спричинити серйозні проблеми зі шлунком. Але не тільки про бактерії варто турбуватися. Наше взуття також містить важкі метали, такі як свинець, особливо в міських районах зі старими будівлями, і залишки пестицидів з городів. У будинках, побудованих до 1978 року, існує додатковий ризик того, що фарба на основі свинцю перетвориться на небезпечний пил.

Діти, які часто грають на підлозі та мають звичку засовувати руки до рота, особливо вразливі для цих токсинів. Тому експерти, такі, як професор Габріел Філіппелі, радять зробити кілька попереджувальних кроків, щоб зробити свій дім безпечнішим.

Перш ніж почати політику "без взуття", варто максимально очистити будинок від пилу. Але відмовтеся від віника або пилососа — вони можуть піднімати в повітря токсини. Натомість використовуйте вологу швабру, починаючи з дальнього кінця кімнати і рухаючись до дверей. У старих будинках рекомендується використовувати метод прибирання з трьома відрами, щоб не допустити потрапляння в повітря шкідливих токсинів. Метод прибирання з трьома відрами — ефективний і гігієнічний спосіб очищення поверхонь, особливо в старих будинках з потенційним забрудненням свинцем. Він передбачає використання одного відра для мийного розчину, другого відра для ополіскування і третього порожнього відра для вичавлювання брудної води. Така система допомагає запобігти поширенню бруду і забруднень, оскільки розчин для чищення зберігається окремо від води для ополіскування.

Найдавнішим відомим черевикам, знайденим в Орегоні, США, близько 10 000 років, і зроблені вони були з кори дерева Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Хоча прохання до гостей знімати взуття значно знижує ризик принести мікроби та бруд у ваш дім, не забувайте про їхній комфорт. Запропонуйте гостям капці або комфортні шкарпетки.

То чи варто просити гостей вечірки залишитися без взуття і знімати його самим? Наукові дані свідчать, що так, це розумний крок для більш здорового оточення. Але не забувайте, що необхідно дотримуватися балансу між користю для здоров'я і комфортом ніг. Трохи планування — і ваші підлоги будуть чистими, а гості щасливими.

Раніше Фокус писав про причини отруєння бактеріями нашого організму. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.