Від клітин до галактик: на міжнародній конференції показали синергію між медициною та астрономією

У нашому світі безліч галузей пов'язані між собою і рухають одна одну вперед. Однак міцніший і незвичніший зв'язок між медициною та астрономією ще варто пошукати.

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Протягом століть людство прагнуло зрозуміти Всесвіт, вивчаючи небо. Завдяки аналізу радіохвиль, випромінюваних небесними об'єктами, астрономи відкрили найважливіші деталі формування зірок і планет, природи чорних дір та еволюції космосу. Одночасно з цим поява рентгенівських знімків значно просунула медичну практику, полегшивши неінвазивні методи діагностики та лікування. Незважаючи на різні масштаби і контексти, астрономічна і медична візуалізація мають глибокі спільні риси, що допомагають обом галузям розвиватися, пише Astrobiology.

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На конференції Міжнародного товариства магнітного резонансу в медицині (ISMRM) у Сінгапурі експерти з Національної радіоастрономічної обсерваторії (NRAO) Національного наукового фонду США та сектору медичної візуалізації розповіли про такий важливий перетин медицини й астрономії. Їхня сесія обговорювала синергію між радіоастрономією і методами магнітно-резонансної томографії (МРТ). Урваші Рау з NRAO і Клаас Пруессман з ETH Zurich зачепили паралельні завдання та інноваційні рішення в обох галузях.

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Джо Пеше, директор програми NSF для NRAO, наголосив на історичному і поточному внеску астрономічних технологій у медичну візуалізацію, підкресливши потенціал подальшої міждисциплінарної взаємодії. І астрономія, і медицина стикаються зі схожими проблемами візуалізації, заявили вчені. За останні п'ять десятиліть ці галузі розвивалися незалежно одна від одної, часто вирішуючи одні й ті самі проблеми в різний час.

Наприклад, останні досягнення в технології МРТ, такі як стисле зондування і паралельна візуалізація, дали змогу значно скоротити час сканування без шкоди для якості зображення. У радіоастрономії ці методи застосовуються ще довше, що підтверджується використанням таких масивів, як Атакамський великий міліметровий/субміліметровий масив (ALMA) і Дуже великий масив (VLA) NRAO.

Інтеграція ж штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання в процеси отримання зображень є зростаючою тенденцією в обох галузях. Наразі в цій галузі лідирує спільнота медичної візуалізації, проте радіоастрономія швидко набирає обертів.

Ця технологічна конвергенція відкриває широкі можливості для міждисциплінарних інновацій, вважають вчені. NRAO активно сприяє такій співпраці за допомогою таких ініціатив, як конференції "Від клітин до галактик" і серія конференцій i2i. Ці зусилля спрямовані на розвиток спілкування і співпраці між спільнотами астрономів і фахівців з медичної візуалізації.

Кар'єра Урваші Рау є прикладом переваг міждисциплінарної співпраці. Здобувши освіту в галузі наукових обчислень і маючи великий досвід роботи в радіоастрономії, Рау на власному досвіді переконалася в цінності подолання традиційних кордонів. Наразі вона очолює групу, що розробляє пакет програмних додатків Common Astronomy Software Applications, який використовується для аналізу даних на ALMA і VLA.

Рау закликала студентів до частішої міждисциплінарної роботи, проявляти цікавість і творчий підхід, особливо в таких установах, як NRAO, які підтримують подібні зусилля. Оскільки обидві галузі продовжують розширювати межі своїх дисциплін, обмін досвідом та інноваційними рішеннями відкриває величезні перспективи для майбутніх досягнень, впевнені учасники конференції.

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