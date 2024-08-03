14 головних факторів ризику: учені перерахували способи уникнення розвитку деменції

Деменція є поширеним, небезпечним і невиліковним захворюванням, що вражає багатьох людей і потребує медичного втручання. Однак учені змогли виділити 14 основних чинників, уникнувши яких кожен зможе захистити себе від хвороби.

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Вчені виявили, що майже половині випадків деменції у світі можна запобігти або відтермінувати шляхом усунення 14 керованих факторів ризику. Наразі у світі налічується близько 57 мільйонів осіб, які страждають на деменцію, і очікується, що до 2050 року їхня кількість потроїться і досягне 153 мільйонів. Однак на думку дослідників, існує низка джерел захворювання, уникнути яких підвладне кожному, пише The Guardian.

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Пов'язані з епідемією деменції витрати на охорону здоров'я та соціальне обслуговування перевищують 1 трильйон доларів на рік. Однак комісія передового наукового журналу Lancet з деменції, до якої входять 27 провідних експертів, вважає, що усунення цих чинників ризику з дитинства і до старості може запобігти або відтермінувати до 45% її випадків.

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Головне — продовжувати боротися. Здоровий спосіб життя може зміцнити мозок навіть у хворих на деменцію

Нещодавній звіт, складений під керівництвом професора Джилл Лівінгстон з Університетського коледжу Лондона, який було представлено на Міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера, привів учених до висновку, що деменція зовсім не є неминучістю. Лівінгстон пояснила: "У нашому звіті зроблено висновок, що кожен із нас може значно збільшити шанси не допустити розвитку деменції або відсунути її початок". Вона додала, що заходи зі зниження ризику деменції корисні на будь-якому етапі життя, зазначивши, що, хоча більш раннє втручання є більш ефективним, ніколи не пізно внести зміни в спосіб життя.

В останній доповіді було виявлено два нові фактори ризику: високий рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) у середині життя, на який припадає близько 7% випадків деменції, та нелікована втрата зору в більш пізньому віці, на яку припадає 2% випадків. Ці фактори додаються до 12 раніше виявлених джерел небезпеки, що включають низький рівень освіти, погіршення слуху, високий тиск, паління, ожиріння, депресію, гіподинамію, діабет, надмірне вживання алкоголю, травматичні ушкодження мозку, забруднення повітря та соціальну ізоляцію.

Комісія Lancet запропонувала кілька варіантів щодо зниження цих ризиків, наприклад, стимулювання використання слухових апаратів, лікування високого рівня холестерину з 40 років і забезпечення доступного скринінгу та лікування зору для населення. Крім того, комісія пропонує забезпечити якісну освіту для дітей і заохочувати когнітивну активність у середньому віці. Виконання цих рекомендацій може принести значний економічний і цілющий ефект, вважають автори звіту.

Окреме дослідження, опубліковане в журналі Lancet Healthy Longevity, змоделювало потенційну економію в Англії, оцінивши, що заходи громадської охорони здоров'я, спрямовані на усунення цих чинників ризику, можуть заощадити 4 мільярди фунтів стерлінгів завдяки зниженню рівня деменції та пов'язаних із нею витрат.

Фіона Каррагер з Alzheimer's Society підкреслила, що якщо з деякими факторами ризику можна впоратися за допомогою зміни способу життя, то інші вимагають втручання на рівні суспільства. Доктор Сьюзан Кольхаас з Alzheimer's Research UK також наголосила, що вік і генетика, як і раніше, є основними факторами ризику розвитку деменції, проте виявлення керованих чинників ризику і можливості зміни способу життя відкриває широкі можливості для профілактики захворювання для кожного охочого.

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