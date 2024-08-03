14 главных факторов риска: ученые перечислили способы избежания развития деменции

Деменция является распространенным, опасным и неизлечимым заболеванием, поражающим многих людей и требующим медицинского вмешательства. Однако ученые смогли выделить 14 основных факторов, избежав которых каждый сможет защитить себя от болезни.

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Ученые обнаружили, что почти половину случаев деменции в мире можно предотвратить или отсрочить путем устранения 14 управляемых факторов риска. В настоящее время в мире насчитывается около 57 миллионов человек, страдающих деменцией, и ожидается, что к 2050 году их число утроится и достигнет 153 миллионов. Однако по мнению исследователей, существует ряд источников заболевания, избежать которых подвластно каждому, пишет The Guardian.

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Связанные с эпидемией деменции расходы на здравоохранение и социальное обслуживание превышают 1 триллион долларов в год. Однако комиссия передового научного журнала Lancet по деменции, в которую входят 27 ведущих экспертов, считает, что устранение этих факторов риска с детства и до старости может предотвратить или отсрочить до 45% ее случаев.

Важно

Главное — продолжать бороться. Здоровый образ жизни может укрепить мозг даже у больных деменцией

Недавний отчет, составленный под руководством профессора Джилл Ливингстон из Университетского колледжа Лондона и представленный на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера, привел ученых к выводу, что деменция вовсе не является неизбежностью. Ливингстон пояснила: "В нашем отчете сделан вывод, что каждый из нас может значительно увеличить шансы не допустить развития деменции или отодвинуть ее начало". Она добавила, что меры по снижению риска деменции полезны на любом этапе жизни, отметив, что, хотя более раннее вмешательство более эффективно, никогда не поздно внести изменения в образ жизни.

В последнем докладе были выявлены два новых фактора риска: высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в середине жизни, на который приходится около 7% случаев деменции, и нелеченая потеря зрения в более позднем возрасте, на которую приходится 2% случаев. Эти факторы добавляются к 12 ранее выявленным источникам опасности, включающим низкий уровень образования, ухудшение слуха, высокое давление, курение, ожирение, депрессию, гиподинамию, диабет, чрезмерное употребление алкоголя, травматические повреждения мозга, загрязнение воздуха и социальную изоляцию.

Комиссия Lancet предложила несколько вариантов по снижению этих рисков, например, стимулирование использования слуховых аппаратов, лечение высокого уровня холестерина с 40 лет и обеспечение доступного скрининга и лечения зрения для населения. Кроме того, комиссия предлагает обеспечить качественное образование для детей и поощрять когнитивную активность в среднем возрасте. Выполнение этих рекомендаций может принести значительный экономический и целебный эффект, считают авторы отчета.

Отдельное исследование, опубликованное в журнале Lancet Healthy Longevity, смоделировало потенциальную экономию в Англии, оценив, что меры общественного здравоохранения, направленные на устранение этих факторов риска, могут сэкономить 4 миллиарда фунтов стерлингов за счет снижения уровня деменции и связанных с ней расходов.

Фиона Каррагер из Alzheimer's Society подчеркнула, что если с некоторыми факторами риска можно справиться с помощью изменения образа жизни, то другие требуют вмешательства на уровне общества. Доктор Сьюзан Кольхаас из Alzheimer's Research UK также подчеркнула, что возраст и генетика по-прежнему являются основными факторами риска развития деменции, однако выявление управляемых факторов риска и возможности изменения образа жизни открывает широкие возможности для профилактики заболевания для каждого желающего.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но, похоже, они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

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