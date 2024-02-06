Головне — продовжувати боротися. Здоровий спосіб життя може зміцнити мозок навіть у хворих на деменцію

Деменція є важким і невиліковним захворюванням, але нещодавнє дослідження виявило ефективний метод боротьби з цією хворобою, навіть якщо вона вже присутня в організмі.

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Учені з'ясували, що здоровий спосіб життя може зміцнити здоров'я мозку і запобігти зниженню когнітивних здібностей навіть у тих, хто вже демонструє ранні ознаки хвороби Альцгеймера та інших форм деменції. Їхнє дослідження проливає світло на захисні властивості хороших звичок, як-от правильне харчування, фізичні вправи та заняття спортом, які стимулюють роботу мозку, незалежно від неврологічних захворювань, які можуть бути у людини, пише CNN.

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Під час дослідження 586 осіб вчені уважно спостерігали за станом їхнього здоров'я і способом життя протягом 24 років, а після смерті проводили детальне обстеження мозку. Ці учасники, які дожили в середньому до 91 року, були частиною проєкту Rush Memory and Aging Project у Чикаго. Вони регулярно проходили когнітивні обстеження і надавали інформацію про свій спосіб життя, яку потім аналізували в порівнянні з патологіями мозку, виявленими під час розтину.

Під час дослідження особлива увага приділялася ключовим факторам способу життя: непалінню, регулярній фізичній активності, помірному вживанню алкоголю, когнітивній стимуляції за допомогою читання й головоломок, а також дотриманню дієти, багатої на фрукти, овочі та цільне зерно, із низьким вмістом червоного м'яса та високим вмістом омега-3 жирних кислот, відомої як Середземноморська дієта-DASH для сповільнення розвитку нейродегенеративних захворювань, або дієта MIND.

Унікальність цього дослідження полягала у використанні даних розтинів, щоб співвіднести вибір способу життя з фізичними ознаками захворювань мозку, таких як хвороба Альцгеймера, судинна деменція та інші неврологічні стани. Дослідження показало, що у людей, які ведуть більш здоровий спосіб життя, значно нижчий рівень патологій мозку, пов'язаних із деменцією, та кращі когнітивні показники, незалежно від наявності таких маркерів хвороби, як бета-амілоїд і тау, що зазвичай пов'язані з хворобою Альцгеймера.

Це говорить про те, що здоровий спосіб життя може слугувати буфером проти зниження когнітивних здібностей, даючи надію на те, що він справді може мати значення для збереження гостроти розуму і зниження ризику розвитку деменції, навіть якщо хвороба вже присутня в мозку. Що ще більш обнадіює, дослідження показало, що позитивний вплив цих здорових звичок був прямим і суттєвим, затьмарюючи потенційний вплив патології мозку.

Хоча спостережний характер дослідження не дає змоги остаточно довести причинно-наслідкові зв'язки, воно є найважливішим кроком на шляху до розуміння того, як зміна способу життя може сприяти поліпшенню здоров'я мозку та зниженню ризику деменції. Це дослідження підкреслює силу повсякденного вибору в захисті когнітивних функцій і переконливо говорить про важливість здорового способу життя для здоров'я мозку.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували дивовижну здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.