Не врятуються навіть молоді: рак дедалі частіше почав розвиватися у більш юного покоління

Статистика онкологічних захворювань уже довгий час викликала побоювання у вчених, які прогнозували її пік на 2050 рік. Однак останнє дослідження відкрило ще більш похмуру сторінку цієї історії, сфокусувавшись на молодому поколінні.

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Нещодавнє дослідження Американського онкологічного товариства (ACS) виявило тривожне зростання захворюваності на рак серед молодого населення. Проаналізувавши дані про більш ніж 23 мільйони випадків діагностування раку і понад 7 мільйонів випадків смерті від раку, дослідження показало значне зростання захворюваності та смертності від декількох видів раку безпосередньо у молодих людей, пише SciTechDaily.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі The Lancet Public Health, сигналізують про підвищену необхідність цілеспрямованого втручання в охорону здоров'я і поліпшення доступу до медичної допомоги, вважають автори. Наукова робота ACS показала, що рівень захворюваності на 17 із 34 вивчених видів раку, включно з раком грудей, підшлункової залози і шлунка, зростає серед дедалі молодшого населення. Також зросла смертність від таких видів раку, як рак печінки у жінок, рак тіла матки, жовчного міхура, яєчок і колоректальний рак.

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Доктор Х'юна Сунг, провідна авторка дослідження, зазначила, що когорти, які визначають за роками народження, піддаються впливу унікальних соціальних, економічних, політичних та екологічних чинників, які в сукупності і впливають на ризик розвитку раку в критичні роки дозрівання людини, хоча точні причини залишаються незрозумілими.

Дослідники використовували дані Північноамериканської асоціації центральних ракових регістрів і Національного центру статистики охорони здоров'я США, що охоплюють період з 2000 по 2019 рік. Вони розрахували коефіцієнти захворюваності та смертності для різних когорт народження з поправкою на вік.

Показники захворюваності збільшувалися в кожній наступній когорті народжуваності приблизно з 1920 року для восьми видів раку, включно з раком підшлункової залози, нирок і тонкого кишечника. Крім того, показники захворюваності збільшувалися в молодих когортах для дев'яти інших видів раку після зниження в старших когортах. До них належать естроген-рецептор-позитивний рак молочної залози, рак тіла матки, колоректальний рак, некардіальний рак шлунка, рак жовчного міхура, рак яєчників, рак яєчок, рак анального каналу в чоловіків і саркома Капоші. Смертність від раку печінки у жінок, раку тіла матки, жовчного міхура, яєчок і колоректального раку також зросла разом із рівнем захворюваності в молодших когортах народжуваності.

Доктор Ахмедін Джемаль, старший віцепрезидент ACS зі спостереження та науки про справедливість у галузі охорони здоров'я, підкреслив масштаби наслідків цих результатів для систем охорони здоров'я. Він заявив, що зростання захворюваності на рак серед молодших людей може свідчити про майбутнє збільшення загального світового тягаря раку без ефективних заходів втручання, які важливо вжити найближчим часом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили аналіз, який визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону. Хоча надмірне споживання води зазвичай обумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме по собі, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.