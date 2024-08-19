У всьому винні люди, але є нюанс: учені розкрили незвичайну причину нічних кошмарів

Кошмари є найпідступнішими порушниками важливого для нашого мозку нічного відпочинку. Однак за ними стоять зовсім не переглянуті перед сном фільми жахів або переживання, заявляють учені.

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Нещодавнє дослідження, в якому взяли участь фахівці з Університету штату Орегон та інших установ, встановило помітну кореляцію між самотністю і поширеністю та інтенсивністю нічних кошмарів. Незвичайне джерело пробуджень ставить під загрозу здоров'я мільйонів людей, які віддають перевагу або змушені погодитися на ізоляцію, пише Knowridge.

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Опубліковане в журналі Journal of Psychology дослідження розкрило ступінь впливу самотності на якість сну і вказало вченим на значні наслідки для громадської охорони здоров'я. Самотність і порушення сну визнані основними проблемами суспільства через їхній зв'язок із підвищеним ризиком серцевих захворювань, інсульту та передчасної смерті.

За словами Коліна Хесса, вченого з Університету штату Орегон і автора дослідження, стрес частково опосередковує зв'язок між самотністю і нічними жахами. Дослідження Хесса і його команди також виявило румінацію і гіперзбудливість — стани, зазвичай пов'язані з самотністю, як додаткові чинники, що сприяють порушенням сну, які можуть проявлятися у вигляді жахів.

Дослідження проблем зі сном у самотніх людей проводилося під керівництвом Корі Флойда з Університету Аризони за участю вчених з Університету Тампи та Університету Вітворта. Результати наукової роботи узгоджуються з еволюційною теорією самотності, яка стверджує, що соціальні зв'язки так само необхідні для виживання людини, як і їжа. Коли соціальні потреби не задовольняються, самотність може призвести до проблем із фізичним і психічним здоров'ям, зокрема до порушень сну.

Під час дослідження було опитано понад 1600 дорослих жителів США у віці від 18 до 81 року, і було виявлено кореляційний, а не причинно-наслідковий зв'язок між самотністю і нічними жахіттями. Дослідники припускають, що підвищений стрес і пильність, пов'язані з самотністю, можуть бути еволюційною адаптацією, хоча й такою, що негативно впливає на сон.

Самотність, що стала широко поширеною проблемою ще до пандемії COVID-19, Генеральний хірург США порівняв із курінням за здатністю підвищувати ризик передчасної смерті. У доповіді "Наша епідемія самотності та ізоляції", яку він підготував, наводять тривожні статистичні дані: ризик серцево-судинних захворювань підвищується на 29%, а ймовірність ранньої смерті серед тих, хто часто стикається із самотністю, — на значні 60%. Таким чином, розв'язання проблеми самотності як пріоритету громадської охорони здоров'я може принести величезну користь, зокрема поліпшити якість сну і знизити частоту нічних кошмарів, а також врятувати не одне життя в довгостроковій перспективі, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.