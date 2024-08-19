Во всем виноваты люди, но есть нюанс: ученые раскрыли необычную причину ночных кошмаров

Кошмары являются самыми коварными нарушителями важного для нашего мозга ночного отдыха. Однако за ними стоят вовсе не просмотренные перед сном ужастики или переживания, заявляют ученые.

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Недавнее исследование, в котором приняли участие специалисты из Университета штата Орегон и других учреждений, установило заметную корреляцию между одиночеством и распространенностью и интенсивностью ночных кошмаров. Необычный источник пробуждений ставит под угрозу здоровье миллионов людей, предпочитающих или вынужденных согласиться на изоляцию, пишет Knowridge.

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Опубликованное в журнале Journal of Psychology исследование раскрыло степень влияния одиночества на качество сна и указало ученым на значительные последствия для общественного здравоохранения. Одиночество и нарушения сна признаны основными проблемами общества из-за их связи с повышенным риском сердечных заболеваний, инсульта и преждевременной смерти.

По словам Колина Хесса, ученого из Университета штата Орегон и автора исследования, стресс частично опосредует связь между одиночеством и ночными кошмарами. Исследование Хесса и его команды также выявило руминацию и гипервозбудимость — состояния, обычно связанные с одиночеством, как дополнительные факторы, способствующие нарушениям сна, которые могут проявляться в виде кошмаров.

Исследование проблем со сном у одиноких людей проводилось под руководством Кори Флойда из Университета Аризоны при участии ученых из Университета Тампы и Университета Уитворта. Результаты научной работы согласуются с эволюционной теорией одиночества, которая утверждает, что социальные связи так же необходимы для выживания человека, как и пища. Когда социальные потребности не удовлетворяются, одиночество может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем, в том числе к нарушениям сна.

В ходе исследования было опрошено более 1600 взрослых жителей США в возрасте от 18 до 81 года, и была выявлена корреляционная, а не причинно-следственная связь между одиночеством и ночными кошмарами. Исследователи предполагают, что повышенный стресс и бдительность, связанные с одиночеством, могут быть эволюционной адаптацией, хотя и негативно влияющей на сон.

Одиночество, ставшее широко распространенной проблемой еще до пандемии COVID-19, Генеральный хирург США сравнил с курением по способности повышать риск преждевременной смерти. В докладе "Наша эпидемия одиночества и изоляции", подготовленном им, приводятся тревожные статистические данные: риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 29%, а вероятность ранней смерти среди тех, кто часто сталкивается с одиночеством — на внушительные 60%. Таким образом, решение проблемы одиночества в качестве приоритета общественного здравоохранения может принести огромную пользу, в том числе улучшить качество сна и снизить частоту ночных кошмаров, а также спасти не одну жизнь в долгосрочной перспективе, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.