Унікальний процес: учений розповів, чому волосся частіше випадає восени і як його врятувати

Проблема випадіння волосся турбує мільйони людей на планеті, серйозно вдаряючи по їхньому моральному стану. Однак особливо агресивною вона стає в осінню пору, на що є вагома причина, вважають учені.

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З настанням осені та пожовтінням і опаданням листя приходить і маловідоме сезонне явище: посилене випадіння волосся. Хоча осінь часто асоціюється з читанням і затишним проведенням часу в приміщенні, вона також знаменує собою період, коли у багатьох людей випадає більше волосся, ніж зазвичай. Причини, через які наш волосяний покрив поводиться так незвично в цю пору, можуть стати фундаментом підготовки до неї та зменшення наслідків такого явища, пише Korea Biomedical Review.

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Цей природний цикл росту і випадіння волосся, як пояснює професор Квон Осанг з лікарні Сеульського національного університету, пов'язаний із реакцією волосся на зміну умов довкілля. Навесні волосся росте інтенсивніше, захищаючись від сонячних ультрафіолетових променів, а восени, коли потреба в цьому знижується, воно просто рідшає.

Ріст нашого волосся відбувається за певним циклом, що складається з фази росту (триває від трьох до п'яти років), фази регресу (один місяць) і фази спокою (три місяці). У людей, які страждають на випадіння волосся, фаза росту стає дедалі коротшою, що призводить до стоншування та вкорочення волосся. Цей цикл також пояснює і сезонне випадіння волосся, яке багато хто помічає восени, що є аналогом сезонної линьки у тварин, каже Осанг.

Випадіння волосся буває різних форм, причому найпоширенішою є спадкова втрата, відома як андрогенетична алопеція, на частку якої припадає 85-90% таких випадків. Цей тип випадіння волосся зумовлений насамперед генетикою, старінням і впливом чоловічих гормонів, таких як дигідротестостерон (DHT). Кількість людей, які страждають від спадкового випадіння волосся, зростає, особливо в міру старіння населення.

Фактори довкілля, як-от дієта, куріння й ожиріння, можуть посилювати випадіння волосся, причому останні сприяють цьому завдяки запальним речовинам, які виділяються жировими тканинами, попереджає Осанг. Крім спадкових причин, до інших типів випадіння волосся належать телогенова ефлювія, часто спричинена стресом або нестачею поживних речовин, і алопеція Ареата, аутоімунне захворювання. Швидка втрата ваги, ожиріння, діабет та інші хронічні захворювання також можуть вплинути на здоров'я волосся, тому дуже важливо впоратися з цими основними проблемами, щоб зменшити його випадіння.

Раннє виявлення та лікування випадіння волосся мають вирішальне значення. Препарати, які зазвичай використовуються для уповільнення або зворотного випадіння волосся, блокують вироблення ДГТ і стимулюють його ріст відповідно. У важчих випадках ефективним рішенням є пересадка, особливо в поєднанні з постійним прийомом ліків для захисту пересадженого волосся.

Для підтримки їхнього здоров'я необхідно дотримуватися збалансованої дієти, багатої на антиоксиданти, регулярно займатися спортом і боротися зі стресом, радить Осанг. Відмова від куріння і від агресивних процедур для волосся також допоможуть впоратися з його випадінням. Хоча випадіння — природна частина старіння, раннє втручання і здоровий спосіб життя можуть значно уповільнити його прогресування, вважає професор.

Раніше Фокус наводив приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включно з пігментними плямами, гіперпігментації, ластовиння і зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка може з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.