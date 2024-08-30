Уникальный процесс: ученый рассказал, почему волосы чаще выпадают осенью и как их спасти

Проблема выпадения волос затрагивает миллионы людей на планете, серьезно ударяя по их моральному состоянию. Однако особенно агрессивной она становится в осеннюю пору, на что есть весомая причина, считают ученые.

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С наступлением осени и пожелтением и опадением листвы приходит и малоизвестное сезонное явление: усиленное выпадение волос. Хотя осень часто ассоциируется с чтением и уютным времяпрепровождением в помещении, она также знаменует собой период, когда у многих людей выпадает больше волос, чем обычно. Причины, по которым наш волосяной покров ведет себя так необычно в эту пору могут стать фундаментом подготовки к ней и уменьшению последствий такого явления, пишет Korea Biomedical Review.

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Этот естественный цикл роста и выпадения волос, как объясняет профессор Квон Осанг из больницы Сеульского национального университета, связан с реакцией волос на изменение условий окружающей среды. Весной волосы растут более интенсивно, защищаясь от солнечных ультрафиолетовых лучей, а осенью, когда потребность в этом снижается, они попросту редеют.

Рост наших волос происходит по определенному циклу, состоящему из фазы роста (длится от трех до пяти лет), фазы регресса (один месяц) и фазы покоя (три месяца). У людей, страдающих выпадением волос, фаза роста становится все короче, что приводит к истончению и укорачиванию волос. Этот цикл также объясняет и сезонное выпадение волос, которое многие замечают осенью, что является аналогом сезонной линьки у животных, говорит Осанг.

Выпадение волос бывает разных форм, причем наиболее распространена наследственная потеря, известная как андрогенетическая алопеция, на долю которой приходится 85-90% таких случаев. Этот тип выпадения волос обусловлен в первую очередь генетикой, старением и влиянием мужских гормонов, таких как дигидротестостерон (DHT). Число людей, страдающих от наследственного выпадения волос, растет, особенно по мере старения населения.

Факторы окружающей среды, такие как диета, курение и ожирение, могут усугублять выпадение волос, причем последние способствуют этому за счет воспалительных веществ, выделяемых жировыми тканями, предупреждает Осанг. Помимо наследственных причин, к другим типам выпадения волос относятся телогеновая эффлювия, часто вызываемая стрессом или недостатком питательных веществ, и алопеция Ареата, аутоиммунное заболевание. Быстрая потеря веса, ожирение, диабет и другие хронические заболевания также могут повлиять на здоровье волос, поэтому очень важно справиться с этими основными проблемами, чтобы уменьшить их выпадение.

Раннее обнаружение и лечение выпадения волос имеют решающее значение. Препараты, которые обычно используются для замедления или обратного выпадения волос, блокируют выработку ДГТ и стимулируют их рост соответственно. В более тяжелых случаях эффективным решением является пересадка, особенно в сочетании с постоянным приемом лекарств для защиты пересаженных волос.

Для поддержания их здоровья необходимо соблюдать сбалансированную диету, богатую антиоксидантами, регулярно заниматься спортом и бороться со стрессом, советует Осанг. Отказ от курения и отказ от агрессивных процедур для волос также помогут справиться с их выпадением. Хотя выпадение — естественная часть старения, раннее вмешательство и здоровый образ жизни могут значительно замедлить его прогрессирование, считает профессор.

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