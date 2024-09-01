Відповідь можна знайти в собі: психолог розповіла, як боротися з нездатністю радіти життю

Депресивні стани й апатія доволі часто трапляються в багатьох людей у тій чи іншій формі, але будь-який такий прояв загрожує перерости в хронічну нездатність бути щасливим. Лікарі вважають, що це доволі небезпечний і маловідомий стан, проте ключ до успішної боротьби з ним знаходиться в кожному з нас.

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Ангедонія — стан, за якого людина не може відчувати радість або задоволення, — може суттєво вплинути на повсякденне життя. Хоча іноді погані дні — це нормально, постійна безрадісність може бути ознакою глибших проблем із психічним здоров'ям, але лікарі вважають, що в наших силах змінити цю ситуацію за допомогою усвідомлення причин цього стану, пише The Washington Post.

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Ангедонія зазвичай асоціюється з такими захворюваннями, як великий депресивний розлад або біполярний розлад: до 70% людей із депресією і 50% людей із біполярним розладом відзначають труднощі з переживанням позитивних емоцій. Травми дитинства, включно з емоційним нехтуванням або жорстоким поводженням, також можуть призвести до ангедонії, пояснює Джулі Фрага, психолог із Сан-Франциско, США.

Негативний ранній досвід, як-от постійна критика або сором, може змусити людину почуватися негідною щастя, що призведе до стійкої нездатності відчувати радість у дорослому віці. Психотерапевти часто стикаються з пацієнтами, які підсвідомо блокують своє щастя, боячись, що це призведе до лінощів або що вони не гідні позитивних почуттів, каже Фрага.

Лікування ангедонії охоплює розпізнавання і роботу з такими гальмівними емоціями, як почуття провини, тривога і сором, які часто блокують доступ до позитивних емоцій. Фрага рекомендує використовувати такі техніки, як зупинка й осмислення своїх почуттів, щоб виявити ці емоції та зрозуміти їхні глибинні причини. Наприклад, запитання про те, від чого нас захищає та чи інша емоція, може допомогти виявити глибші почуття, з якими, можливо, слід розібратися.

Ще одна проста, але ефективна стратегія боротьби з безрадісністю — участь у позитивних соціальних взаємодіях, наприклад, дарування компліментів. Акти, коли ви робите інших щасливими, можуть бути заразливими і передавати радість тому, хто її дарує. Дослідження, опубліковане в журналі Psychological Reports, показало, що переживання щастя через інших людей, наприклад, коли хтось посміхається після компліменту, може зменшити симптоми депресії, наголошуючи на силі загальних позитивних емоцій та емоційно-соціального зв'язку між людьми.

Для тих, хто бореться з ангедонією, визнання й усунення емоційних блоків, що перешкоджають радості, та активна участь у позитивних соціальних обмінах можуть стати вирішальними кроками на шляху до відновлення почуття щастя, вважає Фрага. Цей підхід підкреслює важливість як професійних рекомендацій, так і повсякденного спілкування для поліпшення психічного здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, в якому віці люди почуваються найщасливішими. Дуже часто представники всіх вікових категорій почуваються не такими щасливими, як хотілося б. Чи може наука точно визначити етапи в нашому житті, коли ми досягаємо розквіту щастя?

Також Фокус писав про те, скільки грошей нам потрібно для щастя і чи існує якась фінансова межа. Вчені провели мета-аналіз, щоб розібратися, чи достатньо нам бути тільки багатими, щоб бути щасливими.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.