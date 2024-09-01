Ответ можно найти в себе: психолог рассказала, как бороться с неспособностью радоваться жизни

Депрессивные состояния и апатия довольно часто встречаются у многих людей в той или иной форме, но любое такое проявление грозит перерасти в хроническую неспособность быть счастливым. Врачи считают, что это довольно опасное и малоизвестное состояние, однако ключ к успешной борьбе с ним находиться в каждом из нас.

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Ангедония — состояние, при котором человек не может испытывать радость или удовольствие, — может существенно повлиять на повседневную жизнь. Хотя иногда плохие дни — это нормально, постоянная безрадостность может быть признаком более глубоких проблем с психическим здоровьем, но врачи считают, что в наших силах изменить эту ситуацию с помощью осознания причин этого состояния, пишет The Washington Post.

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Ангедония обычно ассоциируется с такими заболеваниями, как большое депрессивное расстройство или биполярное расстройство: до 70% людей с депрессией и 50% людей с биполярным расстройством отмечают трудности с переживанием положительных эмоций. Травмы детства, включая эмоциональное пренебрежение или жестокое обращение, также могут привести к ангедонии, объясняет Джули Фрага, психолог из Сан-Франциско, США.

Негативный ранний опыт, например постоянная критика или стыд, может заставить человека чувствовать себя недостойным счастья, что приведет к стойкой неспособности испытывать радость во взрослом возрасте. Психотерапевты часто сталкиваются с пациентами, которые подсознательно блокируют свое счастье, боясь, что это приведет к лени или что они недостойны позитивных чувств, говорит Фрага.

Лечение ангедонии включает в себя распознавание и работу с такими тормозящими эмоциями, как чувство вины, тревога и стыд, которые часто блокируют доступ к положительным эмоциям. Фрага рекомендует использовать такие техники, как остановка и осмысление своих чувств, чтобы выявить эти эмоции и понять их глубинные причины. Например, вопрос о том, от чего нас защищает та или иная эмоция, может помочь обнаружить более глубокие чувства, с которыми, возможно, следует разобраться.

Еще одна простая, но эффективная стратегия борьбы с безрадостностью — участие в позитивных социальных взаимодействиях, например, дарение комплиментов. Акты, когда вы делаете других счастливыми, могут быть заразительными и передавать радость тому, кто ее дарит. Исследование, опубликованное в журнале Psychological Reports, показало, что переживание счастья через других людей, например, когда кто-то улыбается после комплимента, может уменьшить симптомы депрессии, отмечая силу общих положительных эмоций и эмоцио-социальной связи между людьми.

Для тех, кто борется с ангедонией, признание и устранение эмоциональных блоков, препятствующих радости, и активное участие в позитивных социальных обменах могут стать решающими шагами на пути к восстановлению чувства счастья, считает Фрага. Этот подход подчеркивает важность как профессиональных рекомендаций, так и повседневного общения для улучшения психического здоровья.

Ранее Фокус писал о том, в каком возрасте люди чувствуют себя самыми счастливыми. Очень часто представители всех возрастных категорий чувствуют себя не такими счастливыми, как хотелось бы. Может ли наука точно определить этапы в нашей жизни, когда мы достигаем расцвета счастья?

Также Фокус писал о том, сколько денег нам нужно для счастья и существует ли какой-то финансовый предел. Ученые провели мета-анализ, чтобы разобраться, достаточно ли нам быть только богатыми, чтобы быть счастливыми.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.