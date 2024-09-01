Працюють цілодобово: вчені заявили, що ліки від тиску можна приймати і вдень, і вночі

Деякі люди вважають, що прийом ліків у певний період доби може вплинути на їхню ефективність. Однак учені вирішили перевірити це за допомогою науки і з'ясували, що реальність значно відрізняється від подібних тверджень.

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Нещодавнє дослідження, представлене на Конгресі ESC 2024, засвідчило, що час приймання препаратів для зниження артеріального тиску (АТ), зранку чи ввечері, не чинить істотного впливу на ризик серцево-судинних ускладнень і смертність. Цей висновок було зроблено на підставі систематичного огляду та мета-аналізу численних рандомізованих контрольованих досліджень (РКД), у яких порівнювали вплив ранкового та вечірнього прийому ліків на перебіг серцево-судинних захворювань, пише European Society of Cardiologoy.

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У дослідженні, результати якого ще не опубліковані для публічного ознайомлення, розглядалася давня гіпотеза про те, що підвищений артеріальний тиск у нічний час може бути сильніше пов'язаний із серцево-судинними ускладненнями. Хоча деякі попередні наукові дані натякали на те, що нічне дозування може забезпечити кращий захист, вони були досить суперечливими, заявили автори.

У цьому мета-аналізі було об'єднано дані п'яти великих РКД, включно з BedMed, BedMed-Frail, TIME, Hygia і MAPEC, у яких взяли участь 46 606 пацієнтів. Як первинну кінцеву точку в аналізі оцінювали основні несприятливі серцево-судинні ускладнення, включно зі смертю, нефатальним інфарктом міокарда, інсультом і загостренням серцевої недостатності. Вторинні кінцеві точки включали смертність, госпіталізацію, а також такі обтяжливі фактори, як переломи, глаукома і зниження когнітивних здібностей.

Загальні результати всіх проаналізованих досліджень не виявили суттєвої різниці в серцево-судинних показниках між ранковим і вечірнім дозуванням. Професор Рікі Тургеон з Університету Британської Колумбії, який представив результати дослідження, зазначив, що мета-аналіз надає переконливі докази того, що пацієнти можуть вживати препарати для зниження артеріального тиску в той час, який найкраще відповідає їхньому способу життя, без шкоди для серцево-судинного здоров'я.

Серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смерті в усьому світі, а гіпертонія є одним з основних факторів ризику, що піддається лікуванню. Незважаючи на триваючі суперечки щодо часу приймання препаратів, дослідження показало, що вживання ліків у зручний для людини період, є найважливішим фактором для ефективного лікування, вважають автори.

Раніше Фокус писав про дешеву альтернативу тонометрам, що працює на смартфоні. Пристрій обіцяє забезпечити надійну перевірку артеріального тиску прямо на вашому смартфоні, в будь-якому місці і в будь-який час.

Також Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.