Работают круглосуточно: ученые заявили, что лекарство от давления можно принимать и днем, и ночью

Некоторые люди считают, что прием лекарств в определенный период суток может повлиять на их эффективность. Однако ученые решили проверить это с помощью науки и выяснили, что реальность значительно отличается от подобных утверждений.

Related video

Недавнее исследование, представленное на Конгрессе ESC 2024, показало, что время приема препаратов для снижения артериального давления (АД), утром или вечером, не оказывает существенного влияния на риск сердечно-сосудистых осложнений и смертность. Этот вывод был сделан на основании систематического обзора и мета-анализа многочисленных рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), в которых сравнивалось влияние утреннего и вечернего приема лекарств на течение сердечно-сосудистых заболеваний, пишет European Society of Cardiologoy.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В исследовании, результаты которого еще не опубликованы для публичного ознакомления, рассматривалась давняя гипотеза о том, что повышенное артериальное давление в ночное время может быть сильнее связано с сердечно-сосудистыми осложнениями. Хотя некоторые предыдущие научные данные намекали на то, что ночное дозирование может обеспечить лучшую защиту, они были довольно противоречивыми, заявили авторы.

В этом мета-анализе были объединены данные пяти крупных РКИ, включая BedMed, BedMed-Frail, TIME, Hygia и MAPEC, в которых приняли участие 46 606 пациентов. В качестве первичной конечной точки в анализе оценивались основные неблагоприятные сердечно-сосудистые осложнения, включая смерть, нефатальный инфаркт миокарда, инсульт и обострение сердечной недостаточности. Вторичные конечные точки включали смертность, госпитализацию, а также такие отягчающие факторы, как переломы, глаукома и снижение когнитивных способностей.

Общие результаты всех проанализированных исследований не выявили существенной разницы в сердечно-сосудистых показателях между утренней и вечерней дозировкой. Профессор Рики Тургеон из Университета Британской Колумбии, представивший результаты исследования, отметил, что мета-анализ предоставляет убедительные доказательства того, что пациенты могут принимать препараты для снижения АД в то время, которое лучше всего соответствует их образу жизни, без ущерба для сердечно-сосудистого здоровья.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти во всем мире, а гипертония является одним из основных факторов риска, который поддается лечению. Несмотря на продолжающиеся споры о времени приема препаратов, исследование показало, что употребление лекарств в удобный для человека период, является важнейшим фактором для эффективного лечения, считают авторы.

Ранее Фокус писал о дешевой альтернативе тонометрам, работающую на смартфоне. Устройство обещает обеспечить надежную проверку артериального давления прямо на вашем смартфоне, в любом месте и в любое время.

Также Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.