Майбутнє лікування раку легенів: учені оголосили про другу стадію випробування вакцини від хвороби

Рак легенів є досить поширеним захворюванням, зокрема через популярність тютюнових виробів серед мільйонів людей. Однак вчені вже підготували вакцину, засновану на фундаменті, який допоміг нам перемогти пандемію COVID-19

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BioNTech, німецька біотехнологічна компанія, відома своєю технологією мРНК, оголосила про початок другої фази клінічних випробувань нової вакцини проти раку легенів BNT116. Ця експериментальна вакцина являє собою новий підхід до лікування недрібноклітинного раку легенів, найпоширенішої форми хвороби, і, судячи з усього, показує обнадійливі результати, пише Skeptical Raptor.

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На відміну від традиційних вакцин, призначених для профілактики інфекцій, BNT116 — це терапевтична вакцина, покликана допомогти імунній системі націлитися на ракові клітини та знищити їх, які пережили первісне лікування, як-от операція або хіміотерапія. Механізм дії мРНК-вакцин, включно з BNT116, полягає в доставці спеціальних генетичних інструкцій (мРНК) у клітини організму, щоб дати їм вказівку виробляти антигени — білки, які розпізнаються імунною системою. У контексті раку ці антигени специфічні для пухлинних клітин.

Після вироблення ці антигени стимулюють імунну відповідь, навчаючи імунну систему розпізнавати й атакувати ракові клітини, що експресують ці білки. Цей метод дуже індивідуалізований, оскільки використовувані антигени унікальні для раку кожного пацієнта, що означає, що BNT116 відповідає специфічному антигенному профілю пухлини пацієнта.

Друга фаза клінічних випробувань BNT116 наразі спрямована на визначення профілю безпеки та відповідного дозування вакцини, заявили в компанії. Випробування проводять у семи країнах, і хоча основною метою є визначення безпеки, дослідники також сподіваються одержати перші відомості про ефективність вакцини під час використання окремо або в поєднанні з іншими методами лікування, такими як моноклональне антитіло цеміплімаб.

BioNTech використовує свою платформу "FixVac", яка кодує мРНК для шести антигенів, пов'язаних із раком легень, що зазвичай трапляються за недрібноклітинного раку. Ця платформа дозволяє вакцині представляти імунній системі комбінацію цих антигенів, тим самим підвищуючи здатність організму націлюватися на ракові клітини і знищувати їх. Цей метод особливо перспективний, оскільки потенційно може вирішити проблему гетерогенності раку, коли різні клітини однієї пухлини можуть експресувати різні антигени.

Ця нова розробка в галузі лікування раку є частиною ширшої тенденції, коли технологія мРНК вивчається для різних застосувань, крім інфекційних захворювань, де вони були епіцентром нашої боротьби під час пандемії COVID-19. МРНК-вакцини також вивчають для лікування інших видів раку, включно з меланомою і колоректальним раком.

Однак високо персоналізований характер цих вакцин, незважаючи на їхню потенційну ефективність, також створює проблеми з погляду вартості, складності виробництва і схвалення регулювальними органами. У міру просування BNT116 у клінічних випробуваннях буде важливо відстежувати не тільки його безпеку та ефективність, а й те, наскільки добре він може бути інтегрований в наявні протоколи лікування раку, вважають вчені. Однак результати цих випробувань мають можливість прокласти шлях до створення нових методів лікування на основі мРНК, які дадуть надію десяткам тисяч пацієнтів з різними формами раку.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.