Будущее излечения рака легких: ученые объявили о второй стадии испытания вакцины от болезни

Рак легких является довольно распространенным заболеванием, в том числе из-за популярности табачных изделий среди миллионов людей. Однако ученые уже подготовили вакцину, основанную на фундаменте, который помог нам победить пандемию COVID-19

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BioNTech, немецкая биотехнологическая компания, известная своей технологией мРНК, объявила о начале второй фазы клинических испытаний новой вакцины против рака легких BNT116. Эта экспериментальная вакцина представляет собой новый подход к лечению немелкоклеточного рака легких, наиболее распространенной формы болезни и, судя по всему, показывает обнадеживаюбщие результаты, пишет Skeptical Raptor.

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В отличие от традиционных вакцин, предназначенных для профилактики инфекций, BNT116 — это терапевтическая вакцина, призванная помочь иммунной системе нацелиться на раковые клетки и уничтожить их, пережившие первоначальное лечение, такое как операция или химиотерапия. Механизм действия мРНК-вакцин, включая BNT116, заключается в доставке специальных генетических инструкций (мРНК) в клетки организма, чтобы дать им указание производить антигены — белки, которые распознаются иммунной системой. В контексте рака эти антигены специфичны для опухолевых клеток.

После выработки эти антигены стимулируют иммунный ответ, обучая иммунную систему распознавать и атаковать раковые клетки, экспрессирующие эти белки. Этот метод очень индивидуализирован, поскольку используемые антигены уникальны для рака каждого пациента, что означает, что BNT116 соответствует специфическому антигенному профилю опухоли пациента.

Вторая фаза клинических испытаний BNT116 в настоящее время направлена на определение профиля безопасности и соответствующей дозировки вакцины, заявили в компании. Испытания проводятся в семи странах, и хотя основной целью является определение безопасности, исследователи также надеются получить первые сведения об эффективности вакцины при использовании отдельно или в сочетании с другими методами лечения, такими как моноклональное антитело цемиплимаб.

BioNTech использует свою платформу "FixVac", которая кодирует мРНК для шести антигенов, связанных с раком легких, которые обычно встречаются при немелкоклеточном раке. Эта платформа позволяет вакцине представлять иммунной системе комбинацию этих антигенов, тем самым повышая способность организма нацеливаться на раковые клетки и уничтожать их. Этот метод особенно перспективен, поскольку потенциально может решить проблему гетерогенности рака, когда разные клетки одной опухоли могут экспрессировать разные антигены.

Эта новая разработка в области лечения рака является частью более широкой тенденции, когда технология мРНК изучается для различных применений, помимо инфекционных заболеваний, где они были эпицентром нашей борьбы во время пандемии COVID-19. МРНК-вакцины также изучаются для лечения других видов рака, включая меланому и колоректальный рак.

Однако высоко персонализированный характер этих вакцин, несмотря на их потенциальную эффективность, также создает проблемы с точки зрения стоимости, сложности производства и одобрения регулирующими органами. По мере продвижения BNT116 в клинических испытаниях будет важно отслеживать не только его безопасность и эффективность, но и то, насколько хорошо он может быть интегрирован в существующие протоколы лечения рака, считают ученые. Однако результаты этих испытаний имеют возможность проложить путь к созданию новых методов лечения на основе мРНК, которые дадут надежду десяткам тысяч пациентов с различными формами рака.

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