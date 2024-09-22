Небезпечний відпочинок: ветеринар розповіла, чому не варто спати в ліжку разом із кішками

Багато власників тварин рано чи пізно починають ділити своє ліжко зі своїми улюбленцями через прихильність та інші чинники. Однак таке проведення часу може згубно позначитися на здоров'ї людей, попереджають ветеринари.

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Ділити ліжко з кішкою може здатися гарною і комфортною ідеєю, але це пов'язано з деякими ризиками для здоров'я. Хоча наші пухнасті друзі нерідко проводять час у нашому ліжку, у цього є приховані небезпеки, на які варто зважати, перш ніж засинати разом із домашньою твариною, пише Inverse.

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За словами Каліко Шмідт, ветеринара і клінічного інструктора Школи ветеринарної медицини Університету Вісконсін-Медісон, є ризики, пов'язані із зоонозами — захворюваннями, які можуть передаватися від тварин до людини. Кішки, які бродять на вулиці, особливо схильні до ризику підхопити таких паразитів, як блохи і кишкові черв'яки, що підвищує ймовірність передачі їх своїм супутникам-людям. Шмідт наголошує на важливості регулярних ветеринарних оглядів і профілактичних процедур для кішок, що живуть на вулиці, щоб знизити ці ризики.

Навіть домашні кішки, хоча вони зазвичай вважаються безпечнішими, можуть становити потенційну небезпеку для здоров'я через бактерії, які вони можуть переносити зі своїх туалетів. Хоча лапи кішок можуть здаватися нешкідливими, вони можуть переносити бактерії зі свого туалету у ваше ліжко, що може призвести до інфекцій. Це особливо небезпечно для маленьких дітей або людей з ослабленим імунітетом, чия імунна система може виявитися недостатньо міцною для боротьби з цими інфекціями. У таких випадках обмеження доступу кішки до ліжка або навіть до спальні може бути розумним запобіжним заходом.

Кішки за своєю природою більш активні на світанку і в сутінках, проявляючи так звану сутінкову поведінку. Це може перервати сон любителів легкого сну або тих, хто віддає перевагу безперервному відпочинку. Шмідт зазначає, що якщо ваша кішка має звичку будити вас на світанку, то краще переглянути питання про те, чи варто пускати її в спальню вночі, особливо якщо дотримання гігієни сну є пріоритетом. Для тих, хто страждає від алергії або астми, збереження спальні без котів може значно поліпшити їхнє самопочуття. Як зазначає Шмідт, яка сама страждає на астму та алергію на котів, мати вільне від алергенів місце для сну життєво важливо. Вона знайшла золоту середину, дозволивши своїм кішкам спати з нею тільки раз на тиждень — такий компроміс дає їй змогу насолоджуватися їхнім товариством, не погіршуючи стан здоров'я.

Дозвіл кішці спати з вами в одному ліжку може бути частиною здорових стосунків, якщо ви будете дотримуватися профілактичних заходів і регулярно відвідувати ветеринара. Кішок часто сприймають як членів сім'ї, і цей зв'язок може бути укріплений тісним контактом, як зізнається сама Шмідт: "Я люблю своїх кішок, і я думаю, що це частина нашого зв'язку".

Дослідження показують, що близько 44 % власників кішок у США дозволяють своїм вихованцям спати в їхньому ліжку, незважаючи на ризик розвитку інфекцій. Для тих, хто готовий дотримуватися запобіжних заходів, емоційний комфорт, одержуваний від спільного сну з улюбленим вихованцем, часто переважує недоліки. Однак для тих, у кого є проблеми зі здоров'ям, такі альтернативи, як спеціальні спальні місця для тварин, можуть стати безпечним і турботливим рішенням.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.