Опасный отдых: ветеринар рассказала, почему не стоит спать в кровати вместе с кошками

Многие владельцы животных рано или поздно начинают делить свою кровать со своими питомцами из-за привязанности и других факторов. Однако такое времяпрепровождение может пагубно сказаться на здоровье людей, предупреждают ветеринары.

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Делить постель с кошкой может показаться хорошей и комфортной идеей, но это сопряжено с некоторыми рисками для здоровья. Хотя наши пушистые друзья нередко проводят время в нашей кровати, у этого есть скрытые опасности, которые стоит учитывать, прежде чем засыпать вместе с домашним животным, пишет Inverse.

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По словам Калико Шмидт, ветеринара и клинического инструктора Школы ветеринарной медицины Университета Висконсин-Мэдисон, существуют риски, связанные с зоонозами — заболеваниями, которые могут передаваться от животных к человеку. Кошки, которые бродят на улице, особенно подвержены риску подхватить таких паразитов, как блохи и кишечные черви, что повышает вероятность передачи их своим спутникам-людям. Шмидт подчеркивает важность регулярных ветеринарных осмотров и профилактических процедур для кошек, живущих на улице, чтобы снизить эти риски.

Даже домашние кошки, хотя они обычно считаются более безопасными, могут представлять потенциальную опасность для здоровья из-за бактерий, которые они могут переносить из своих туалетов. Хотя лапы кошек могут казаться безобидными, они могут переносить бактерии из своего туалета в вашу постель, что может привести к инфекциям. Это особенно опасно для маленьких детей или людей с ослабленным иммунитетом, чья иммунная система может оказаться недостаточно крепкой для борьбы с этими инфекциями. В таких случаях ограничение доступа кошки к кровати или даже к спальне может быть разумной мерой предосторожности.

Кошки по природе своей более активны на рассвете и в сумерках, проявляя так называемое сумеречное поведение. Это может прервать сон любителей легкого сна или тех, кто предпочитает беспрерывный отдых. Шмидт отмечает, что если ваша кошка имеет обыкновение будить вас на рассвете, то лучше пересмотреть вопрос о том, стоит ли пускать ее в спальню ночью, особенно если соблюдение гигиены сна является приоритетом. Для тех, кто страдает от аллергии или астмы, сохранение спальни без кошек может значительно улучшить их самочувствие. Как отмечает Шмидт, которая сама страдает астмой и аллергией на кошек, иметь свободное от аллергенов место для сна жизненно важно. Она нашла золотую середину, разрешив своим кошкам спать с ней только раз в неделю — такой компромисс позволяет ей наслаждаться их обществом, не усугубляя состояние здоровья.

Разрешение кошке спать с вами в одной постели может быть частью здоровых отношений, если вы будете соблюдать профилактические меры и регулярно посещать ветеринара. Кошки часто воспринимаются как члены семьи, и эта связь может быть укреплена тесным контактом, как признается сама Шмидт: "Я люблю своих кошек, и я думаю, что это часть нашей связи".

Исследования показывают, что около 44 % владельцев кошек в США позволяют своим питомцам спать в их постели, несмотря на риск развития инфекций. Для тех, кто готов соблюдать меры предосторожности, эмоциональный комфорт, получаемый от совместного сна с любимым питомцем, часто перевешивает недостатки. Однако для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, такие альтернативы, как специальные спальные места для животных, могут стать безопасным и заботливым решением.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.