Рятівні звуки: вчені назвали вправи, що допомагають знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера не має способів лікування, проте вчені вже встигли виявити кілька факторів її розвитку, впливаючи на які, ми можемо знизити ризик розвитку. Цього разу таким методом виявилися прості вправи, що потребують 10 хвилин на день.

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Деменція — серйозне захворювання, на яке страждає близько мільйона людей у Великій Британії, і очікується, що це число зростатиме в міру старіння населення. Хоча вік є найбільш відомим фактором ризику, недавнє дослідження показало, що зміна певного моменту в способі життя може значно знизити ризик розвитку цього захворювання, пише Daily Record.

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Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі The Lancet, показало, що коригування деяких факторів може знизити ризик розвитку деменції на 40%. До таких факторів належать боротьба із соціальною ізоляцією, зниження впливу забруднення повітря та підвищення фізичної активності. Однак ключовим результатом цього дослідження стала роль втрати слуху в профілактиці деменції.

Втрата слуху, особливо в середньому віці, виявилася найзначнішим із 14 факторів ризику, виявлених під час дослідження. Профілактика втрати слуху в цей період може знизити ймовірність розвитку деменції на 7%, що є найзначнішим зниженням серед усіх вивчених факторів ризику. Аманда Філпотт, колишня керівниця NHS і засновниця платформи для поліпшення слуху eargym, підтвердила важливість здоров'я слуху для захисту від когнітивного спаду. Вона зазначила, що, хоча ліків від хвороби Альцгеймера немає, підтримання загального стану здоров'я, включно зі слухом, може зіграти вирішальну роль у зниженні ризику.

Філпотт пояснює, що втрата слуху може призвести до соціальної ізоляції та зниження фізичного навантаження. Обидві ці проблеми пов'язані зі зниженням когнітивних здібностей. Соціальна ізоляція, зокрема, є відомим фактором ризику розвитку деменції, оскільки вона знижує залученість у соціальну діяльність, яка підтримує активність мозку. Аналогічним способом, додаткові зусилля, необхідні для розуміння мови через втрату слуху, можуть відволікати когнітивні ресурси від інших важливих функцій мозку, що потенційно прискорює погіршення стану. Ба більше, нелікована втрата слуху може навіть призвести до фізичних змін у мозку, які можуть сприяти виникненню деменції.

Проста, але ефективна стратегія зниження ризику втрати слуху і, як наслідок, деменції — це регулярні тренування слуху. Філпотт рекомендує щодня приділяти 10 хвилин інтерактивним слуховим вправам, які зміцнюють зв'язок між вухом і мозком та покращують слухове сприйняття. Ці вправи, які можна знайти в різних додатках, покращують здатність мозку розрізняти звуки в галасливій обстановці і допомагають локалізувати звук. Включивши цю звичку в щоденний розпорядок дня, люди можуть знизити ймовірність розвитку втрати слуху і пов'язаних із нею когнітивних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Товариство Альцгеймера додає, що регулярні перевірки слуху необхідні для контролю та підтримки його здоров'я. Вони наголошують, що використання слухових апаратів може зменшити ризик розвитку деменції, фактично знизивши його до того самого рівня, що й у людей із нормальним слухом. Однак важливо пам'ятати, що, хоча втрата слуху є значним фактором ризику, це не означає, що в кожної людини з втратою слуху розвинеться деменція. Крім втрати слуху, симптоми деменції зазвичай охоплюють втрату пам'яті, труднощі з концентрацією уваги і зміни настрою. Рання діагностика має ключове значення, і тим, хто відчуває ці симптоми, слід звернутися до свого лікаря.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.