Спасительные звуки: ученые назвали упражнения, помогающие снизить риск развития болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера не имеет способов лечения, однако ученые уже успели выявить несколько факторов ее развития, влияя на которые мы можем снизить риск развития. В этот раз таким методом оказались простые упражнения, требующие 10 минут в день.

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Деменция — серьезное заболевание, которым страдает около миллиона человек в Великобритании, и ожидается, что это число будет расти по мере старения населения. Хотя возраст является наиболее известным фактором риска, недавнее исследование показало, что изменение определенного момента в образе жизни может значительно снизить риск развития этого заболевания, пишет Daily Record.

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что корректировка некоторых факторов может снизить риск развития деменции на 40%. К таким факторам относятся борьба с социальной изоляцией, снижение воздействия загрязнения воздуха и повышение физической активности. Однако ключевым результатом этого исследования стала роль потери слуха в профилактике деменции.

Потеря слуха, особенно в среднем возрасте, оказалась самым значительным из 14 факторов риска, выявленных в ходе исследования. Профилактика потери слуха в этот период может снизить вероятность развития деменции на 7%, что является самым значительным снижением среди всех изученных факторов риска. Аманда Филпотт, бывший руководитель NHS и основатель платформы для улучшения слуха eargym, подчеркнула важность здоровья слуха для защиты от когнитивного спада. Она отметила, что, хотя лекарства от болезни Альцгеймера не существует, поддержание общего состояния здоровья, включая слух, может сыграть решающую роль в снижении риска.

Филпотт объясняет, что потеря слуха может привести к социальной изоляции и снижению физической нагрузки. Обе эти проблемы связаны со снижением когнитивных способностей. Социальная изоляция, в частности, является известным фактором риска развития деменции, поскольку она снижает вовлеченность в социальную деятельность, которая поддерживает активность мозга. Аналогичным образом, дополнительные усилия, необходимые для понимания речи из-за потери слуха, могут отвлекать когнитивные ресурсы от других важных функций мозга, что потенциально ускоряет ухудшение состояния. Более того, нелеченая потеря слуха может даже привести к физическим изменениям в мозге, которые могут способствовать возникновению деменции.

Простая, но эффективная стратегия снижения риска потери слуха и, как следствие, деменции — это регулярные тренировки слуха. Филпотт рекомендует ежедневно уделять 10 минут интерактивным слуховым упражнениям, которые укрепляют связь между ухом и мозгом и улучшают слуховое восприятие. Эти упражнения, которые можно найти в различных приложениях, улучшают способность мозга различать звуки в шумной обстановке и помогают локализовать звук. Включив эту привычку в ежедневный распорядок дня, люди могут снизить вероятность развития потери слуха и связанных с ней когнитивных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Общество Альцгеймера добавляет, что регулярные проверки слуха необходимы для контроля и поддержания его здоровья. Они отмечают, что использование слуховых аппаратов может уменьшить риск развития деменции, фактически снизив его до того же уровня, что и у людей с нормальным слухом. Однако важно помнить, что, хотя потеря слуха является значительным фактором риска, это не означает, что у каждого человека с потерей слуха разовьется деменция. Помимо потери слуха, симптомы деменции обычно включают потерю памяти, трудности с концентрацией внимания и изменения настроения. Ранняя диагностика имеет ключевое значение, и тем, кто испытывает эти симптомы, следует обратиться к своему лечащему врачу.

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