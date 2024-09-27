Ізоляція не причина, але є нюанс: учені не знайшли зв'язку між самотністю і розвитком хвороб

Наука вже давно пов'язує ізоляцію від людей і спілкування з цілою низкою фізичних ускладнень, порівнюючи її навіть із голодом. Однак нове дослідження вчених поставило під сумнів цю сформовану думку, хоча в ній і є кілька важливих нюансів.

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Самотність стала серйозною проблемою для громадської охорони здоров'я, від неї страждають 3,83 мільйона осіб у Великій Британії, що становить приблизно 7,1% населення. Однак нове дослідження, проведене в Медичному університеті Гуанчжоу, Китай, ставить під сумнів загальноприйняту думку про те, що самотність безпосередньо викликає проблеми зі здоров'ям, пише The Conversation.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Human Behaviour, припускає, що самотність може функціонувати радше як супутній фактор або "сурогатний маркер", а не як пряма причина поганого стану здоров'я. Ця проблема пов'язана не тільки з емоційним благополуччям, а й із різними проблемами фізичного та психічного здоров'я, пояснює Луїза Арсено, професор психології розвитку в Інституті психіатрії, психології та нейронаук Королівського коледжу Лондона. Тому уряди різних рівнів вкладають гроші платників податків у програми, спрямовані на зниження рівня самотності, яку часто розглядають як спусковий гачок для виникнення проблем зі здоров'ям.

У дослідженні використовувалися дані з Біобанку Великої Британії, що містить інформацію про більш ніж півмільйона учасників віком від 37 до 73 років. Використовуючи метод менделівської рандомізації, дослідники перевірили, чи чинить самотність причинний вплив на різні захворювання, включно з фізичними та психічними розладами. Результати дослідження ставлять під сумнів припущення про те, що самотність безпосередньо призводить до погіршення здоров'я, і припускають, що самотність може часто супроводжувати інші захворювання, як-от депресія або низький соціально-економічний статус, не обов'язково спричиняючи їх.

Хоча дослідження являє собою цінний аналіз, воно також стикається з обмеженнями, каже Арсено. Одна з істотних проблем — це дані UK Biobank, які не є репрезентативними для всього населення Великої Британії. Серед учасників переважають білі, люди старшого віку, більш освічені та загалом більш здорові, ніж населення загалом. У результаті висновки дослідження можуть не повністю відображати справжній взаємозв'язок між самотністю і здоров'ям. Крім того, дослідження вимірює самотність тільки в один момент часу, не враховуючи довгострокових наслідків, які може мати самотність, якщо її відчувають у більш ранньому віці або протягом тривалого періоду часу.

Інші дослідження показують, що самотність у підлітковому віці може мати довгострокові наслідки, особливо для освіти та працевлаштування. Дослідження також в основному спиралося на дані лікарень для оцінки стану здоров'я, що може не показати весь масштаб наслідків самотності. Незначні наслідки для здоров'я, які не потребують лікування в лікарні, можуть бути проґавлені, що призведе до недооцінки ширших наслідків самотності для благополуччя, зазначає Арсено.

Незважаючи на ці проблеми, дане дослідження вкотре підкреслює важливість психічного здоров'я і соціально-економічного статусу як посередників зв'язку між самотністю і фізичним здоров'ям. Наприклад, людина, яка бореться з самотністю, може зазнавати труднощів на роботі, що призведе до погіршення психічного здоров'я і, в кінцевому підсумку, до фізичного захворювання.

Ширший контекст цього дослідження підкреслює складність проблеми самотності загалом. Хоча вона може і не бути прямою причиною хвороби, вона часто перетинається з цілою низкою захворювань і життєвих проблем. Щоб повністю зрозуміти її роль, необхідно проводити більш комплексні дослідження, особливо такі, що стежать за людьми від дитинства до старості, вловлюючи нюанси впливу самотності впродовж усього життя, вважає Арсено.

Дослідження також показують, що тривала самотність може збільшити ризик ранньої смертності на 26%. Ця статистика свідчить про потенційно небезпечний для життя характер тривалої соціальної ізоляції, тому стратегії громадської охорони здоров'я, як і раніше, будуть спрямовані на боротьбу з нею.

Раніше Фокус писав про те, що самотність підвищує ризик серцевої недостатності. Нове дослідження показує, що як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками серцевої недостатності.

Також Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.