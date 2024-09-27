Изоляция не причина, но есть нюанс: ученые не нашли связи между одиночеством и развитием болезней

Наука уже давно связывает изоляцию от людей и общения с целым рядом физических осложнений, сравнивая ее даже с голодом. Однако новое исследование ученых поставило под сомнение это сложившееся мнение, хотя в нем и есть несколько важных нюансов.

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Одиночество стало серьезной проблемой для общественного здравоохранения, от него страдают 3,83 миллиона человек в Великобритании, что составляет примерно 7,1% населения. Однако новое исследование, проведенное в Медицинском университете Гуанчжоу, Китай, ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что одиночество напрямую вызывает проблемы со здоровьем, пишет The Conversation.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, предполагает, что одиночество может функционировать скорее как сопутствующий фактор или "суррогатный маркер", а не как прямая причина плохого состояния здоровья. Эта проблема связана не только с эмоциональным благополучием, но и с различными проблемами физического и психического здоровья, объясняет Луиза Арсено, профессор психологии развития в Институте психиатрии, психологии и нейронаук Королевского колледжа Лондона.. Поэтому правительства разных уровней вкладывают деньги налогоплательщиков в программы, направленные на снижение уровня одиночества, которое часто рассматривается как спусковой крючок для возникновения проблем со здоровьем.

В исследовании использовались данные из Биобанка Великобритании, содержащего информацию о более чем полумиллионе участников в возрасте от 37 до 73 лет. Используя метод менделевской рандомизации, исследователи проверили, оказывает ли одиночество причинное влияние на различные заболевания, включая физические и психические расстройства. Результаты исследования ставят под сомнение предположение о том, что одиночество напрямую приводит к ухудшению здоровья, и предполагают, что одиночество может часто сопровождать другие заболевания, такие как депрессия или низкий социально-экономический статус, не обязательно вызывая их.

Хотя исследование представляет собой ценный анализ, оно также сталкивается с ограничениями, говорит Арсено. Одна из существенных проблем — это данные UK Biobank, которые не являются репрезентативными для всего населения Великобритании. Среди участников преобладают белые, люди старшего возраста, более образованные и в целом более здоровые, чем население в целом. В результате выводы исследования могут не полностью отражать истинную взаимосвязь между одиночеством и здоровьем. Кроме того, исследование измеряет одиночество только в один момент времени, не учитывая долгосрочных последствий, которые может иметь одиночество, если оно испытывается в более раннем возрасте или в течение длительного периода времени.

Другие исследования показывают, что одиночество в подростковом возрасте может иметь долгосрочные последствия, особенно для образования и трудоустройства. Исследование также в основном опиралось на данные больниц для оценки состояния здоровья, что может не показать весь масштаб последствий одиночества. Незначительные последствия для здоровья, не требующие лечения в больнице, могут быть упущены, что приведет к недооценке более широких последствий одиночества для благополучия, отмечает Арсено.

Несмотря на эти проблемы, данное исследование в очередной раз подчеркивает важность психического здоровья и социально-экономического статуса как посредников связи между одиночеством и физическим здоровьем. Например, человек, который борется с ним, может испытывать трудности на работе, что приведет к ухудшению психического здоровья и, в конечном итоге, к физическому заболеванию.

Более широкий контекст этого исследования подчеркивает сложность проблемы одиночества в целом. Хотя оно может и не быть прямой причиной болезни, оно часто пересекается с целым рядом заболеваний и жизненных проблем. Чтобы полностью понять его роль, необходимо проводить более комплексные исследования, особенно такие, которые следят за людьми с детства до старости, улавливая нюансы влияния одиночества на протяжении всей жизни, считает Арсено.

Исследования также показывают, что длительное одиночество может увеличить риск ранней смертности на 26%. Эта статистика говорит о потенциально опасном для жизни характере длительной социальной изоляции, поэтому стратегии общественного здравоохранения по-прежнему будут направлены на борьбу с ней.

Ранее Фокус писал о том, что одиночество повышает риск сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

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