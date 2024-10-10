Мозок можна зміцнити в будь-якому віці: вчені дізналися ключову запоруку здоров'я у літніх людей

Здоров'я мозку є неймовірно важливим елементом нашого існування, адже він відповідає фактично за всі процеси нашого життя. З віком його стан погіршується, проте вчені з'ясували, як можна ефективно протистояти цьому.

Related video

У нещодавньому дослідженні вченими вивчалося те, як старіння впливає на здоров'я мозку, зокрема, через зміни мозкового кровотоку (МК) і часу артеріального транзиту (АТ). Це ключові показники здоров'я судин головного мозку, яке може погіршуватися з віком, що призводить до когнітивних проблем і зниження незалежності в більш пізньому віці. Однак учені виявили важливий зв'язок між нашою вагою та її впливом на стан мозку, пише News Medical.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Оскільки населення планети продовжує старіти, розуміння цих факторів стає дедалі важливішим. Метою дослідження, нещодавно опублікованого в журналі Aging, було виявлення чинників здоров'я, які можуть впливати на МК і АТ у літніх людей, і вивчення їхнього зв'язку з когнітивними функціями. У дослідженні, проведеному вченими з Бірмінгемського університету, Університету Агдера і Ноттінгемського університету, взяли участь 78 осіб віком від 60 до 81 року.

Команда дослідників вивчила різні показники здоров'я, як-от кардіореспіраторна підготовка, сила хвата руками, об'єм мозку, ІМТ (індекс маси тіла), артеріальний тиск і вік, щоб визначити, як ці чинники впливають на МК і АТ. Вони припустили, що фізична форма, нижчий ІМТ і гарний загальний стан здоров'я призведуть до поліпшення кровопостачання мозку і прискорення часу артеріального транзиту. Основні результати дослідження показали, що у людей з вищим ІМТ, як правило, нижчий приплив крові до мозку і повільніший час артеріального транзиту.

Крім того, у міру старіння учасників час артеріального транзиту збільшувався, тобто кров довше рухалася артеріями мозку. Хоча вищий рівень кардіореспіраторної підготовки був пов'язаний зі збільшенням часу проходження крові в певних ділянках мозку, дослідження не виявило прямого зв'язку між кровотоком або часом проходження крові та когнітивними здібностями, такими як пам'ять або увага.

Дослідники дійшли висновку, що підтримання здорової ваги може допомогти захистити від вікового погіршення здоров'я судин мозку. Це говорить про те, що уникнення значного збільшення ваги в літньому віці може допомогти зберегти здатність мозку отримувати адекватний кровотік, який необхідний для його загальної роботи. Хоча прямого зв'язку з когнітивними функціями виявлено не було, підтримання хорошого здоров'я судин може бути важливим для довгострокового здоров'я органу.

В умовах стрімкого старіння населення в усьому світі подібні дослідження нагадують про важливість управління модифікованими факторами здоров'я, такими як ІМТ, для потенційного поліпшення здоров'я мозку і зниження ризику когнітивного зниження. Зосередившись на простих і дієвих кроках, як-от активний спосіб життя та контроль ваги, літні люди зможуть краще зберігати здоров'я мозку з віком, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися як розпізнати незвично розумних людей. Існує думка, що розумних людей можна розрізнити з першого ж погляду, але вчені пішли далі і вирішили виділити чіткі риси характеру, які притаманні власникам підвищеного інтелекту.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.