Допоможуть тільки близькі люди: вчені дізналися про небезпечний ризик для літніх людей

Люди похилого віку часто стикаються з цілою низкою тих чи інших проблем зі здоров'ям. Однак учені дізналися про нову непомітну небезпеку, яку може легко виправити близька людина.

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Нещодавнє дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL) показало, що літні люди, які перебувають у соціальній ізоляції, найчастіше мають недостатній рівень основних мікроелементів, таких як вітамін C і вітамін B6. Подібні результати ніби порівнюють потребу в спілкуванні та увазі з наявністю певної харчової поведінки, без якої людський організм починає в'янути, пише News Medical.

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У дослідженні, що готується до публікації в журналі Age and Ageing, використовували дані 3713 осіб віком 50 років і старше, які записували свій раціон харчування протягом двох днів. Дослідники виявили, що соціальна ізоляція корелює з недостатнім споживанням п'яти найважливіших мікроелементів: магнію, калію, вітаміну С, фолату і вітаміну В6.

Ці поживні речовини, що містяться в основному у фруктах, овочах, бобових і рибі, відіграють критично важливу роль у підтримці здоров'я, особливо з віком. Дослідження підкреслює, як соціальна ізоляція впливає на харчові звички і, за словами, Ендрю Стептоу, провідного автора і професора UCL, люди, які перебувають у соціальній ізоляції, можуть не отримувати порад і допомоги щодо підтримання здорового і різноманітного харчування. Він також зазначив, що люди похилого віку можуть дотримуватися звичних, але менш різноманітних варіантів харчування, що може сприяти недостатньому споживанню ключових речовин.

Такий зв'язок між соціальною ізоляцією і поганим харчуванням наголошує на важливості врахування цих чинників у заходах щодо поліпшення харчових звичок літніх людей. Доктор Камілла Лассаль, співавторка дослідження з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal), наголосила на необхідності забезпечення доступу до широкого розмаїття рослинної їжі та риби, особливо для ізольованих людей похилого віку. Вона підкреслила, що різноманітне харчування життєво важливе як для фізичного, так і для психічного здоров'я.

У дослідженні використовувалися дані Англійського поздовжнього дослідження старіння (ELSA). Учасників оцінювали за рівнем соціальної ізоляції на основі умов проживання, контактів із друзями та сім'єю, а також участі в громадській діяльності. Одним із ключових висновків стало те, що збільшення соціальної ізоляції на один пункт призводить до збільшення ризику недостатнього споживання п'яти з дев'яти основних мікронутрієнтів.

Однак дослідники не виявили зв'язку між соціальною ізоляцією і недостатнім споживанням кальцію, заліза і вітаміну B12, які здебільшого надходять в організм із продуктів тваринного походження — м'яса, яєць і молочних продуктів. Це дозволило їм припустити, що соціально ізольовані люди можуть споживати більш традиційну їжу з меншою кількістю рослинних продуктів.

Вчені також виявили, що самотність, яка відноситься до емоційного переживання ізоляції, не пророкує більш низьке споживання мікроелементів. Це вказує на те, що проблема криється скоріше в практичних наслідках ізоляції, таких як відсутність поради або допомоги в приготуванні їжі, ніж в емоційному впливі самого почуття самотності. Отримані результати свідчать про те, що розв'язання проблеми соціальної ізоляції, навіть за відсутності самотності, може значно поліпшити результати харчування літніх людей.

Це дослідження пропонує критичне розуміння взаємозв'язку між соціальними зв'язками та харчуванням, особливо серед старіючого населення. Оскільки в багатьох країнах зростає кількість літніх людей, їхнє забезпечення повноцінним харчуванням є важливим завданням громадської охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що самотність підвищує ризик серцевої недостатності. Нове дослідження показує, що як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками серцевої недостатності.

Також Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.