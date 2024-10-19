Помогут только близкие люди: ученые узнали об опасном риске для пожилых

Люди пожилого возраста зачастую сталкиваются с целым рядом тех или иных проблем со здоровьем. Однако ученые узнали о новой незаметной опасности, которую может легко исправить близкий человек.

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Недавнее исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) показало, что пожилые люди, находящиеся в социальной изоляции, чаще всего имеют недостаточный уровень основных микроэлементов, таких как витамин C и витамин B6. Подобные результаты будто сравнивают потребность в общении и внимании с наличием определенного пищевого поведения, без которого человеческий организм начинает увядать, пишет News Medical.

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В исследовании, готовящимся к публикации в журнале Age and Ageing, использовались данные 3713 человек в возрасте 50 лет и старше, которые записывали свой рацион питания в течение двух дней. Исследователи обнаружили, что социальная изоляция коррелирует с недостаточным потреблением пяти важнейших микроэлементов: магния, калия, витамина С, фолата и витамина В6.

Эти питательные вещества, содержащиеся в основном во фруктах, овощах, бобовых и рыбе, играют критически важную роль в поддержании здоровья, особенно с возрастом. Исследование подчеркивает, как социальная изоляция влияет на пищевые привычки и ,по словам, Эндрю Стептоу, ведущего автора и профессора UCL, люди, находящиеся в социальной изоляции, могут не получать советов и помощи по поводу поддержания здорового и разнообразного питания. Он также отметил, что пожилые люди могут придерживаться привычных, но менее разнообразных вариантов питания, что может способствовать недостаточному потреблению ключевых веществ.

Такая связь между социальной изоляцией и плохим питанием подчеркивает важность учета этих факторов в мероприятиях по улучшению пищевых привычек пожилых людей. Доктор Камилла Лассаль, соавтор исследования из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), подчеркнула необходимость обеспечения доступа к широкому разнообразию растительной пищи и рыбы, особенно для изолированных стариков. Она подчеркнула, что разнообразное питание жизненно важно как для физического, так и для психического здоровья.

В исследовании использовались данные Английского продольного исследования старения (ELSA). Участники оценивались по уровню социальной изоляции на основе условий проживания, контактов с друзьями и семьей, а также участия в общественной деятельности. Одним из ключевых выводов стало то, что увеличение социальной изоляции на один пункт приводит к увеличению риска недостаточного потребления пяти из девяти основных микронутриентов.

Однако исследователи не обнаружили связи между социальной изоляцией и недостаточным потреблением кальция, железа и витамина B12, которые в основном поступают в организм из продуктов животного происхождения — мяса, яиц и молочных продуктов. Это позволило им предположить, что социально изолированные люди могут потреблять более традиционную пищу с меньшим количеством растительных продуктов.

Ученые также выявили, что одиночество, которое относится к эмоциональному переживанию изоляции, не предсказывает более низкое потребление микроэлементов. Это указывает на то, что проблема кроется скорее в практических последствиях изоляции, таких как отсутствие совета или помощи в приготовлении пищи, чем в эмоциональном воздействии самого чувства одиночества. Полученные результаты свидетельствуют о том, что решение проблемы социальной изоляции, даже при отсутствии одиночества, может значительно улучшить результаты питания пожилых людей.

Это исследование предлагает критическое понимание взаимосвязи между социальными связями и питанием, особенно среди стареющего населения. Поскольку во многих странах растет число пожилых людей, их обеспечение полноценным питанием является важной задачей общественного здравоохранения.

Ранее Фокус писал о том, что одиночество повышает риск сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.