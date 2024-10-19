Позбавляє здоров'я, сну і життя: вчені виявили новий серйозний наслідок раку

Рак є небезпечним і поширеним захворюванням, що вражає наш організм на багатьох рівнях. Однак нещодавно дослідники з'ясували, що навіть після його лікування він закріплюється у хворих ще надовго, роблячи їхнє життя ще важчим.

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Нове дослідження, проведене вченими Університету Конкордії, показує, що понад третина дорослих, які пережили рак у дитинстві, відчувають значний страх перед рецидивом (FCR), причому 16,6% повідомляють про помірний його рівень, а 15,7% відчувають великий страх перед можливістю повернення небезпечного та важкого захворювання, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open Oncology, вказує на прогалини у вивченні цієї групи населення порівняно з тими, хто пережив рак у дорослому віці, за словами провідного автора Алекса Піццо, аспіранта факультету клінічної психології в Конкордії. Він підкреслив відсутність надійних заходів для оцінки FCR серед тих, хто вижив після дитячого раку, що ускладнює визначення повного масштабу проблеми.

У дослідженні взяли участь 229 осіб, які лікувалися в період з 1970 по 1999 рік. Багато з них пройшли через десятиліття після останнього лікування, але страх рецидиву залишався поширеним. Наукова робота показала, що у тих, хто переніс опромінення тазових органів, ампутацію кінцівок або страждав на неврологічні захворювання, найвища ймовірність виникнення підвищеного FCR. Крім того, пацієнти з більш високим рівнем тривоги, депресії або поганим самопочуттям піддавалися більшому ризику FCR.

Авторка дослідження Ніколь Альбертс, зазначила, що, хоча воно виявило тісний зв'язок між FCR, тривогою і депресією, воно не змогло визначити напрямок цих зв'язків. Чи призводить FCR до погіршення психічного здоров'я, чи навпаки, залишається незрозумілим, що вказує на необхідність подальших досліджень. Науковиця підкреслила, що психологічна допомога тим, хто вижив, сильно різниться, і поліпшення доступу до ресурсів психічного здоров'я має вирішальне значення для них ще протягом тривалого часу.

Дослідники припускають, що прості методи скринінгу, приміром кілька запитань під час медичних оглядів, можуть допомогти виявити тих із них, хто схильний до ризику FCR. Однак Альбертс визнала, що навіть за ретельнішого обстеження існує проблема надання адекватної психологічної допомоги. Когнітивно-поведінкова терапія, особливо в поєднанні з техніками, заснованими на усвідомленості, показала свою ефективність у наданні допомоги пацієнтам, які вижили, в подоланні FCR і може стати частиною майбутніх стратегій лікування, заявили автори.

Це дослідження нагадує нам про важливість задоволення потреб у психічному здоров'ї серед пацієнтів з дитячим раком, які вижили і які продовжують стикатися з серйозними і непомітними проблемами навіть через десятиліття після лікування. Розуміння їхніх особливих побоювань з приводу рецидиву та інших довгострокових наслідків для здоров'я життєво важливе для поліпшення якості їхнього життя і їхньої адаптації до нього.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Вчені вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.