Лишает здоровья, сна и жизни: ученые обнаружили новое серьезное последствие рака

Рак является опасным и распространенным заболеванием, поражающим наш организм на многих уровнях. Однако недавно исследователи выяснили, что даже после его излечения он закрепляется в больных еще надолго, делая их жизнь еще тяжелее.

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Новое исследование, проведенное учеными Университета Конкордии, показывает, что более трети взрослых, переживших рак в детстве, испытывают значительный страх перед рецидивом (FCR), причем 16,6% сообщают об умеренном его уровне, а 15,7% испытывают большой страх перед возможностью возвращения опасного и тяжелейшего заболевания, пишет News Medical.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open Oncology, указывает на пробелы в изучении этой группы населения по сравнению с теми, кто пережил рак во взрослом возрасте, по словам ведущего автора Алекса Пиццо, аспиранта факультета клинической психологии в Конкордии. Он подчеркнул отсутствие надежных мер для оценки FCR среди выживших после детского рака, что затрудняет определение полного масштаба проблемы.

В исследовании приняли участие 229 человек, лечившихся в период с 1970 по 1999 год. Многие из них прошли через десятилетия после последнего лечения, но страх рецидива оставался распространенным. Научная работа показала, что у тех, кто перенес облучение тазовых органов, ампутацию конечностей или страдал неврологическими заболеваниями, наиболее высока вероятность возникновения повышенного FCR. Кроме того, пациенты с более высоким уровнем тревоги, депрессии или плохим самочувствием подвергались большему риску FCR.

Автор исследования Николь Альбертс, отметила, что, хотя оно выявило тесную связь между FCR, тревогой и депрессией, оно не смогло определить направление этих связей. Приводит ли FCR к ухудшению психического здоровья или наоборот, остается неясным, что указывает на необходимость дальнейших исследований. Ученая подчеркнула, что психологическая помощь выжившим сильно различается, и улучшение доступа к ресурсам психического здоровья имеет решающее значение для них еще в течение длительного времени.

Исследователи предполагают, что простые методы скрининга, к примеру несколько вопросов во время медицинских осмотров, могут помочь выявить тех из них, кто подвержен риску FCR. Однако Альбертс признала, что даже при более тщательном обследовании существует проблема оказания адекватной психологической помощи. Когнитивно-поведенческая терапия, особенно в сочетании с техниками, основанными на осознанности, показала свою эффективность в оказании помощи выжившим пациентам в преодолении FCR и может стать частью будущих стратегий лечения, заявили авторы.

Данное исследование напоминает нам о важности удовлетворения потребностей в психическом здоровье среди выживших пациентов с детским раком, которые продолжают сталкиваться с серьезными и незаметными проблемами даже спустя десятилетия после лечения. Понимание их особых опасений по поводу рецидива и других долгосрочных последствий для здоровья жизненно важно для улучшения качества их жизни и их адаптации к ней.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.