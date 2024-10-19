Усе починається з однієї порції: учені розповіли, яка їжа збільшує ризик розвитку гіпертонії

Хвороба, що зачіпає життя мільярдів людей і нерідко виступає фактором серйозніших ускладнень, нещодавно розкрила вченим одну з причин свого розвитку. Нею виявилися популярні в усьому світі продукти, від яких ніхто не поспішає відмовлятися.

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Нове дослідження вчених вказало на серйозний зв'язок між ультраобробленими продуктами (УОП) і ризиком розвитку гіпертонії. Подібна їжа вже славилася цілою низкою небезпечних ускладнень, що розвиваються внаслідок її вживання, проте остання наукова робота додає до цього списку ще одну смертоносну хворобу, яка забрала не один мільйон життів, пише Newswise.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Керол Оладеле з Єльської школи медицини та опубліковане 17 жовтня в журналі Hypertension, охоплювало 5 957 учасників без гіпертонії протягом дев'яти років. За цей час у 36% учасників розвинулася хвороба, до того ж у тих, хто споживав найбільшу кількість УОП, шанси на розвиток цього захворювання були вищими.

У дослідженні також спостерігалися расові відмінності у впливі споживання УОП на гіпертонію. Серед учасників із темною шкірою ймовірність розвитку гіпертонії була на 26% вищою в тих, хто перебував у найвищому квартилі споживання УОП, хоча цей результат не був статистично значущим. Серед білих учасників ризик розвитку гіпертонії збільшився на 22% у тих, хто споживав найбільшу кількість УОП. Доктор Оладеле наголосила, що зниження споживання такої їжі може зіграти вирішальну роль у зниженні ризику розвитку гіпертонії. Подальший аналіз показав, що споживання УОП залежить від процентного співвідношення до загального обсягу споживаної їжі.

Дослідження припускає, що нові дієтичні рекомендації та заходи громадської охорони здоров'я, спрямовані на зниження споживання УОП, можуть допомогти пом'якшити ситуацію. Доктор Оладеле прокоментувала отримані результати, заявивши: "Необхідні нові дослідження для виявлення соціальних чинників, які сприяють споживанню УОП і пов'язаного з цим ризику розвитку гіпертонії. Це, в поєднанні з кращим розумінням біологічних шляхів, допоможе розробити заходи втручання".

Гіпертонія є однією з основних глобальних проблем охорони здоров'я, від якої, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), страждають понад 1,13 мільярда людей у всьому світі. З огляду на зростаюче споживання ультраоброблених продуктів харчування в усьому світі, ця наукова робота доповнює зростаючий обсяг даних, що пов'язують ці продукти з несприятливими наслідками для здоров'я. Скорочення споживання УОП може стати ефективним заходом у боротьбі з глобальною епідемією гіпертонії, вважають автори.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.