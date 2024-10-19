Все начинается с одной порции: ученые рассказали, какая еда увеличивает риск развития гипертонии

Болезнь затрагивающая жизни миллиардов людей и нередко выступающая фактором более серьезных осложнений недавно раскрыла ученым одну из причин своего развития. Ей оказались популярные во всем мире продукты, от которых никто не спешит отказываться.

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Новое исследование ученых указало на серьезную связь между ультраобработанными продуктами (УОП) и риском развития гипертонии. Подобная пища уже славилась целым рядом опасных осложнений, развивающихся в результате ее употребления, однако последняя научная работа добавляет в этот список еще одну смертоносную болезнь, унесшую не один миллион жизней, пишет Newswise.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Кэрол Оладеле из Йельской школы медицины и опубликованное 17 октября в журнале Hypertension, охватывало 5 957 участников без гипертонии на в течение девяти лет. За это время у 36% участников развилась болезнь, причем у тех, кто потреблял наибольшее количество УОП, шансы на развитие этого заболевания были выше.

В исследовании также наблюдались расовые различия во влиянии потребления УОП на гипертонию. Среди участников с темной кожей вероятность развития гипертонии была на 26% выше у тех, кто находился в самом высоком квартиле потребления УОП, хотя этот результат не был статистически значимым. Среди белых участников риск развития гипертонии увеличился на 22% у тех, кто потреблял наибольшее количество УОП. Доктор Оладеле подчеркнула, что снижение потребления такой пищи может сыграть решающую роль в снижении риска развития гипертонии. Дальнейший анализ показал, что потребление УОП зависит от процентного соотношения к общему объему потребляемой пищи.

Исследование предполагает, что новые диетические рекомендации и меры общественного здравоохранения, направленные на снижение потребления УОП, могут помочь смягчить ситуацию. Доктор Оладеле прокомментировала полученные результаты, заявив: "Необходимы новые исследования для выявления социальных факторов, которые способствуют потреблению УОП и связанному с этим риску развития гипертонии. Это, в сочетании с лучшим пониманием биологических путей, поможет разработать меры вмешательства".

Гипертония является одной из основных глобальных проблем здравоохранения, от которой, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страдают более 1,13 миллиарда человек во всем мире. Учитывая растущее потребление ультраобработанных продуктов питания во всем мире, данная научная работа дополняет растущий объем данных, связывающих эти продукты с неблагоприятными последствиями для здоровья. Сокращение потребления УОП может стать эффективной мерой в борьбе с глобальной эпидемией гипертонии, считают авторы.

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