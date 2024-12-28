Досягти цілей і отримати задоволення: вчені розповіли про 3 ефективні стратегії

Продуктивність і завзятість часто можуть ділити простір у нашій свідомості з такими поняттями, як монотонність. Однак вчені поділилися кількома підходами до будь-якої справи, які забарвлять будь-яку буденність новими яскравими фарбами.

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Серед повсякденної рутини концепція психологічної насиченості пропонує освіжити наш замилений і втомлений погляд на те, як ми можемо перетворити її на захопливий і повноцінний досвід, що підвищує продуктивність. Вчені розповіли про її три основоположні підходи, які можуть допомогти зробити досягнення поставлених цілей більш ефективним і цікавим, пише The Conversation.

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Психологічна насиченість, яку досліджують Сігехіро Оіші та його команда, — це форма когнітивної залученості, що стоїть осібно від щастя та осмисленості. Вона підкреслює цінність досвіду, який кидає виклик розуму і викликає різноманітні емоції, спонукаючи людину вести життя, сповнене розмаїття та цікавості, розповідає учасниця наукової команди, Лоррейн Бессер, професор філософії з Міддлбері.

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Отримані вченими знання показують, що значна кількість людей надають перевагу психологічно насиченому життю, а не тому, що зосереджене виключно на щасті або сенсі. Психологічне багатство стає цінним не тільки через самі переживання, а й через їхню здатність зробити життя внутрішньо цікавим.

Так, філософське обґрунтування, представлене в книжці "Мистецтво бути цікавим", свідчить про те, що культивування цікавості, креативності та "усвідомленості 2.0" може значно поліпшити повсякденний досвід, каже Бессер. На відміну від традиційної усвідомленості, "усвідомленість 2.0" заохочує неупереджене усвідомлення тонких деталей оточуючого нас світу. Така практика, чи то під час монотонної поїздки на роботу, чи то повсякденних справ, може перетворити звичайне оточення на джерело натхнення та залученості.

Цікавість виступає як ще один стовп психологічного багатства, спонукаючи людину досліджувати навколишній простір із допитливим розумом. Ставлячи прості запитання про повсякденні спостереження, як-от динаміка руху людей, що очікують на автобусній зупинці, або історія, що ховається за занедбаною рекламою, цікавість стимулює розумову діяльність. Це дослідження уяви сприяє розвитку нових зв'язків і розумових процесів, завдяки яким навіть звичне середовище здається новим і захопливим.

Творчість, яку часто помилково вважають умінням, притаманним тільки художникам, виявляється універсальним інструментом для досягнення новизни, зазначає Бессер. Невеликі творчі акти, такі як експерименти з вибором одягу або перепланування житлового простору, можуть привнести свіжість у повсякденну рутину. Такі зміни змушують розум адаптуватися і реагувати по-новому, створюючи можливості для когнітивної активності та психологічного зростання.

Об'єднання цікавості, творчості та усвідомленості 2.0 дає людям інструменти, що дають змогу переосмислити свій однотипний досвід, вважає Бессер. Такий спосіб мислення не тільки підвищує самореалізацію, а й сприяє стійкості, адаптивності та глибшому розумінню складності життя. Незалежно від того, чи доводиться вам долати напружений робочий тиждень, чи знаходити радість у повсякденності, розвиток психологічного багатства відкриває шлях до більш енергійного та продуктивного існування, підсумувала професорка.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися як розпізнати незвично розумних людей. Існує думка, що розумних людей можна розрізнити з першого ж погляду, але вчені пішли далі і вирішили виділити чіткі риси характеру, які притаманні власникам підвищеного інтелекту.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.