Відкриті двері для різноманітних хвороб: учені знайшли велику небезпеку сучасних будинків

Сучасні будинки у своєму дизайні відійшли від поняття зручності, яке ґрунтувалося на архітектурних тенденціях минулих десятиліть. Однак учені з'ясували, що сучасне прагнення до відкритих просторів може серйозно нашкодити нам.

Related video

Сучасні проєкти будинків у передмістях різних країн дедалі більше орієнтуються на дизайн у стилі "дах-назовні" — тенденцію, спрямовану на об'єднання відкритих просторів із внутрішніми приміщеннями за допомогою таких елементів, як двостулкові двері, просторі палуби та обідні зони на свіжому повітрі. Хоча така дизайнерська етика сприяє єднанню з природою і покращує самопочуття, вона мимоволі створює ідеальні умови для появи комарів, які стають цілорічною проблемою, пише Pursuit.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У зв'язку з почастішанням попереджень влади різних країн про такі захворювання, як японський енцефаліт, ризики, пов'язані з цією дизайнерською перевагою, стає дедалі важче ігнорувати. Колись повсюдно поширена москітна сітка, що була основним елементом австралійських будинків, стала користуватися все меншою популярністю, особливо в орендованій нерухомості або будинках, для яких естетика важливіша за функціональність.

Важливо

Ризик погіршення інтелекту зріс на 213%: учені виявили страшні наслідки лихоманки денге

Негабаритні вікна та двостулкові двері, які часто обирають через їхню візуальну привабливість, ускладнюють установку екранів через нестандартні вимоги до дизайну та підвищену вартість. Якщо сітки відсутні або погано обслуговуються, будинки стають легкою мішенню для комарів, які можуть переносити такі захворювання, як вірус річки Росс, вірус лісу Барма і навіть виразку Бурулі, що поширюється зараз у внутрішніх передмістях у різних країнах.

Проблема ускладнюється тим, що багато комарів розмножуються у дворах, де стояча вода — у ваннах для птахів, засмічених водостоках або навіть горщикових рослинах — створює ідеальні умови для вирощування їхніх личинок. Деякі жителі повідомляють, що не можуть користуватися своїми відкритими майданчиками теплими вечорами через безперервну активність комарів. Це не тільки знижує практичність дизайну приміщень, а й підвищує ризик захворювань, що переносяться комарами, які можуть призвести до серйозних ускладнень зі здоров'ям, включно з виснажливими симптомами і тривалим періодом відновлення.

До цих проблем додається загроза інвазивного тигрового комара, відомого розповсюдженням денге і чикунгуньї, що насувається, а також ширші наслідки зміни клімату. Підвищення температури та екстремальні погодні явища створюють більш сприятливі умови для розмноження комарів. У цьому контексті боротьба з комарами — не просто питання зручності, а пріоритет громадської охорони здоров'я.

Але пасивні стратегії боротьби з комарами пропонують шлях до перемоги над шкідниками. Усунення стоячої води, ремонт сіток і поліпшення дренажних систем можуть значно скоротити популяцію комарів. Орендодавці повинні приділяти першочергову увагу цим заходам, щоб забезпечити безпеку мешканців. Однак залежність від хімічних репелентів і кондиціонерів має негативні наслідки для довкілля і здоров'я людей, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Australian Journal of Entomology.

Архітектори, будівельники та місцеві жителі повинні працювати разом, щоб збалансувати сучасні тенденції в дизайні з практичними рішеннями, такими як інтеграція ефективних екранів і дренажних систем, для створення функціональних і стильних будинків. У майбутньому об'єднання гарного дизайну та боротьби з комарами стане ключем до вирішення проблем, що виникають внаслідок зміни клімату та урбанізації.

Віддаючи перевагу стійким практикам і визнаючи біологічні реалії хвороб, що переносяться комарами, домовласники та дизайнери можуть створювати простори, що мають не лише чудовий вигляд, а й захищають їхнє здоров'я.

Раніше Фокус писав про спроби Moderna вилікувати хворобу Лайма. Біотехнологічний гігант оголосив про свої новітні проєкти, і вони спрямовані не тільки проти вірусу H5N1, що набирає обертів, а й проти хвороб, що передаються укусом кліщів.

А також про страшну хворобу Повассан. Зростаюча загроза цієї вірусної інфекції, важкого захворювання, що переноситься кліщами, є нагадуванням про те, що не всі небезпеки добре відомі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.