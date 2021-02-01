Пожежа в Харкові: до трагедії сусіди скаржилися на будинок для людей похилого віку в поліцію (відео)

Сусіди будинку для літніх стверджують, що вони викликали поліцію через діяльність нелегального будинку для людей похилого віку, проте ті, нібито, не приїжджали на виклики.

До пожежі в будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові, через яку загинули 16 осіб, сусіди неодноразово скаржилися в поліцію на діяльність пансіонату. Про це розповів начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель в коментарі "Суспільному".

"Ми підняли всі матеріали, які були за вказаною адресою. Справді були скарги. Поліція реагувала. Що не реагувала, я не можу сказати. Є опитані жителі пансіонату, потім і сусіди цього пансіонату, кажуть, що претензій не мають", — розповів Рубель.

Він зазначив, що в поліції призначили службове розслідування з цього питання.

"Якщо є винні в цій ситуації, хто не реагував або якось не так ставився до своїх службових обовʼязків — ми обовʼязково допитаємо", — заявив Рубель.

Раніше сусіди згорілого пансіонату розповідали виданню "Суспільне" про те, що зверталися в поліцію через діяльність будинку ля літніх, проте ті нібито не приїжджали на виклики. За словами сусідки Тетяни Чернавіної, перед Новим роком з пансіонату намагалася втекти бабуся.

"Бабуся йде, за 80 років, в одній нічній сорочці. Раптом з машини вискочила жінка, молодий хлопець і водій. Вони за цю бабусю — і в машину. Бабуся мене схопила і не відпускає. Каже: "Я не хочу!". Можливо, якби поліція приїхала, склала протокол, цієї трагедії і не було б?" — розповідала сусідка, яка намагалася викликати поліцію.

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Зазначимо, раніше адвокат одного з підозрюваних у справі пожежі в Харкові розповідав, що поліція знала про існування цього пансіонату, оскільки за рік там померло понад 50 осіб.

Нагадаємо, вдень 21 січня в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під нелегальний будинок для людей похилого віку "Золотий час", виникла пожежа. У будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 з них загинули, 5 постраждали. Пізніше стало відомо про те, що один з потерпілих помер, через що число жертв зросло до 16.

Під час розгляду справи зʼясувалося, що пансіонат функціонував нелегально.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. А ГРБ почало досудове розслідування за фактом "можливої халатності" співробітників ГСЧС. Під час брифінгу голова Нацполіціі Ігор Клименко повідомив, що в день трагедії у цьому будинку для літніх повинні були ремонтувати газове обладнання, і задимлення почалося саме в районі газового лічильника.

Пізніше Генпрокуратура висунула підозри чотирьом затриманим у справі про пожежу в Харкові: власнику будівлі, його орендарю, дружині орендаря та одному з адміністраторів.