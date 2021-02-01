Пожар в Харькове: до трагедии соседи жаловались на дом престарелых в полицию (видео)

Соседи дома престарелых утверждают, что они вызывали полицию из-за деятельности нелегального дома престарелых, однако те, якобы, не приезжали на вызовы.

До пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове, из-за которого погибли 16 человек, соседи неоднократно жаловались в полицию на деятельность пансионата. Об этом рассказал начальник Главного управления Нацпола в Харьковской области Андрей Рубель в комментарии "Суспільному".

"Мы подняли все материалы, которые были по указанному адресу. Действительно, были жалобы. Полиция реагировала. То, что не реагировала, я не могу сказать. Есть опрошенные жители пансионата, потом и соседи этого пансионата, говорят, что претензий не имеют", — рассказал Рубель.

Он отметил, что в полиции назначили служебное расследование по этому вопросу.

"Если есть виновные в данной ситуации, кто не реагировал или как-то не так относился к своим служебным обязанностям — мы обязательно допросим", — заявил Рубель.

Ранее соседи сгоревшего пансионата рассказывали изданию "Суспільне" о том, что обращались в полицию из-за деятельности дома престарелых, однако те, якобы, не приезжали на вызовы. По словам соседки Татьяны Чернавиной, перед Новым годом из пансионата пыталась сбежать бабушка.

"Бабушка идет, за 80 лет, в одной ночной рубашке. Вдруг из машины выскочила женщина, молодой парень и водитель. Они за эту бабушку — и в машину. Бабушка меня схватила и не отпускает. Говорит: "Я не хочу!". Возможно, если бы полиция приехала, составила протокол, этой трагедии и не было бы? " — рассказывала пытавшаяся вызвать полицию соседка.

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Отметим, ранее и адвокат одного из подозреваемых по делу пожара в Харькове рассказывал, что полиция знала о существовании этого пансионата, поскольку за год там умерло более 50 человек.

Напомним, днем 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых "Золотое время", возник пожар. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 5 пострадали. Позже стало известно о том, что один из пострадавших скончался, из-за чего число жертв возросло до 16.

В ходе разбирательств выяснилось, что пансионат функционировал нелегально.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. А ГРБ начало досудебное расследование по факту "возможной халатности" сотрудников ГСЧС. Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день трагедии в этом доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление началось именно в районе газового счетчика.

Позже Генпрокуратура выдвинула подозрения четырем задержанным по делу о пожаре в Харькове: владельцу здания, его арендатору, супруге арендатора и одному из администраторов.