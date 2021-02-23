У Житомирі на акції протесту на підтримку Стерненка сталося зіткненя з поліцією (відео)

Протестувальники принесли під будівлю ОДА шини і хотіли їх підпалити. Але поліція спробувала їх забрати, через що й сталася сутичка.

На акції протесту біля будівлі Житомирської обласної держадміністрації, проходила акція на підтримку засудженого колишнього голови одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Про це повідомляє Укрінформ.

В акції протесту брали участь приблизно 50 осіб, стільки ж було нацгвардійців і поліцейських. До будівлі ОДА активісти принесли шини, які хотіли підпалити. Але поліція їм цього не дозволити через що й сталася сутичка.

"Ми принесли під ОДА шини, і коли наші хлопці їх розклали, налетіла поліція. Валерія Арушаняна схопили, потягли, всі кричали, але людей відштовхували, досить агресивно поводилися (поліція). Також схопили Сергія Григорчука. Їх обох упакували і відвезли, невідомо куди, а нас розштовхали", — розповіла свою версію подій учасниця акції протесту Тамара Черняхович.

Але в поліції повідомляють, що протестувальники не реагували на зауваження поліції про те, що не потрібно палити шини. Під час спроб поліцейських забрати шини, було вчинено опір від учасників акції. Тому двоє активістів були затримані, і відправлені в управління поліції для встановлення особи та зʼясування обставин.

Один із затриманих написав у Фейсбуці, що вони в поліції. Активістам інкримінують статтю 185 (Злісна непокора законним вимогам співробітників поліції).

Нагадаємо, у багатьох містах України проходили акції на підтримку засудженого Сергія Стерненка. Одна з них була також у Харкові.

23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурорки Венедіктової. В Офісі президента відреагували на рішення суду заявою про те, що Зеленський не втручався в розгляд кримінальної справи. А адвокати Стерненка подали заяву на імʼя керівника Одеського СІЗО з проханням перевести його до Києва через "загрози життю та здоровʼю засудженого".