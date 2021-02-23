В Житомире на акции протеста в поддержку Стерненко произошло столкновение с полицией (видео)

Протестующие принесли под здание ОГА шины и хотели их поджечь. Но полиция попыталась их забрать, из-за чего и произошла стычка.

На акции протеста возле здания Житомирской областной госадминистрации, проходила акция в поддержку осужденного бывшего главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Об этом сообщает Укринформ.

В акции протеста участвовало около 50 человек, столько же было нацгвардийцев и полицейских. К зданию ОГА активисты принесли шины, которые хотели поджечь. Но полиция им этого не позволила из-за чего и произошла стычка.

"Мы принесли под ОГА шины, и когда наши ребята их разложили, налетела полиция. Валерия Арушаняна схватили, потащили, все кричали, но людей отталкивали, достаточно агрессивно себя вели (полиция). Также схватили Сергия Григорчука. Их обоих упаковали и увезли, неизвестно куда, а нас расстолкали", — рассказала свою версию событий участница акции протеста Тамара Черняхович.

Но в полиции сообщают, что протестующие не реагировала на замечания полиции о том, что не нужно жечь шины. При попытках полицейских забрать шины, было оказано сопротивление от участников акции. Поэтому двое активистов были задержаны, и отправлены в управления полиции для установления личности и выяснения обстоятельств.

Один из задержанных написал в Фейсбуке, что они в полиции. Активистам инкриминируют статью 185 (Злостное неподчинение законным требованиям сотрудников полиции).

Напомним, во многих городах Украины проходили акции в поддержку осужденного Сергея Стерненко. Одна из них была также в Харькове.

23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.В Офисе президента отреагировали на решение суда заявлением о том, что Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела. А адвокаты Стерненко подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью осужденному".