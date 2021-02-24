"Вирок став для мене шоком", — Стерненко написав лист з Одеського СІЗО (фото)

У листі засуджений продовжує стверджувати, що суд нібито змусили переписати виправдувальний вирок,

Засуджений колишній голова "Правого сектору" в Одесі Сергій Стерненко написав листа, у якому закликав своїх прихильників боротися до кінця. Лист опублікували в телеграм-каналі Стерненка.

У листі Стерненко стверджує, що вирок суду був не правовий, а політичний, нібито він не має під собою доказів. А вирок для нього став шоком.

"Суддю явно зламали і під тиском змусили переписати виправдувальний вирок і засудити мене на підставі одних лише слів тітушки-колаборанта, який служить Трухановому. Скаржитися на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції, не знаю новин. Але впевнений, що ви це свавілля так не залишите", — пише Стерненко в листі.

Фото: Telegram / Стерненко

Підсумував своє звернення засуджений тим, що закликав не мовчати і не забувати про своїх: "Не забувайте про своїх, звільняйте Антоненка. Боріться за кожного. Побачимося".

Фото: Telegram / Стерненко

Нагадаємо: Приморський райсуд в Одесі засудив Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за зберігання вогнепальної зброї та викрадення людини. Прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський не втручався в розгляд цієї кримінальної справи і "покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи в розслідуваннях". Незважаючи на слова Мендель, з Офісу президента звільнився Сергій Кошман, який очолював експертну групу з внутрішньої і гуманітарної політики.

Захист Стерненка просить суд перевести засудженого до Києва через наявність загрози життю і здоров'ю в Одеському СІЗО.

Учора, 23 лютого, на акції в підтримку Стерненка під ОП почалися зіткнення з поліцією. Під час акції поліція затримала 17 осіб. Пізніше стало відомо, що поліція відпустила всіх затриманих під час мітингу на підтримку Стерненка.