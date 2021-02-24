"Приговор стал для меня шоком", - Стерненко написал письмо из Одесского СИЗО (фото)

В письме осужденный продолжает утверждать, что суд якобы заставили переписать оправдательный приговор,

Осужденный бывший глава "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко написал письмо, в котором призвал своих сторонников бороться до конца. Письмо опубликовали в телеграм-канале Стерненко.

В письме Стерненко утверждает, что приговор суда был не правовой, а политический, якобы он не имеет под собой доказательств. А приговор для него стал шоком.

"Судью явно сломали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор и засудить меня на основании одних лишь слов титушки-коллаборанта, который служит Труханову. Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я тут в изоляции, не знаю новостей. Но уверен, что вы этот произвол так не оставите", — пишет Стерненко в письме.

Фото: Telegram / Стерненко

Подытожил свое обращение осужденный тем, что призвал не молчать и не забывать о своих: "Не забывайте про своих, освобождайте Антоненко. Боритесь за каждого. Увидимся".

Фото: Telegram / Стерненко

Напомним, Приморский райсуд в Одессе осудил Сергея Стерненко на 7 лет и 3 месяца за хранение огнестрельного оружия и похищение человека. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский не вмешивался в рассмотрение данного уголовного дела и "полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях". Несмотря на слова Мендель, из Офиса президента уволился Сергей Кошман, который возглавлял экспертную группу по внутренней и гуманитарной политике.

Защита Стерненко просит суд перевести осужденного в Киев из-за наличия угрозы жизни и здоровью в Одесском СИЗО.

Вчера, 23 февраля, на акции в поддержку Стерненко под ОП начались столкновения с полицией. Во время акции полиция задержала 17 человек. Позже стало известно, что полиция отпустила всех задержанных во время митинга в поддержку Стерненко.