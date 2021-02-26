"Поліція з народом". Геращенко просить всіх учасників мітингу в суботу не застосовувати насильство

Заступник голови МВС закликав не нападати на правоохоронців.

Заступник голови МВС Антон Геращенко закликав усіх учасників протесту проти вироку екс-лідеру одеського осередку "Правого сектора" Сергію Стерненку не застосовувати насильство. Про це він повідомив в ефірі телеканалу 1+1, передає Інтерфакс-Україна.

"Я закликаю всіх, хто мітингуватиме в суботу: будь ласка, приходьте мирно, що не нападайте на поліцейських", — сказав Геращенко.

За його словами, правоохоронці використовуватимуться для захисту громадського спокою, а не для нападу на учасників протесту.

"Ми не даватимемо можливість спровокувати правоохоронні органи. Зараз часи не Януковича і Захарченко. Поліція — з народом, вона захищатиме громадський спокій, а не використовуватиметься для нападу на мирних протестувальників", — додав він.

3 лютого відбулася акція на підтримку Стерненка під ОП. Під час мітингу відбулися зіткнення з правоохоронцями, які не пускали протестувальників на територію адміністрації Зеленського. Повідомлялося про те, що поліцейські застосовували сльозогінний газ. Принаймні один протестувальк постраждав.

У Нацполіції заявили про те, що під час акції затримали 17 прихильників Стерненка за нібито "активне порушення правопорядку". У МВС повідомили, що кілька силовиків отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.